Ob Europa oder nicht : Hertha-Coach Dardai verspricht: «Kader bleibt zusammen»

«Der Kader bleibt zusammen, da bin ich mir ganz sicher», versprach der Ungar in einem Interview der «Sport Bild». Egal, ob der derzeitige Tabellen-Fünfte in der kommenden Spielzeit im Europapokal antritt oder nicht: «Wir halten alle Spieler», erklärte der 41-Jährige.

Dardai möchte auch in Zukunft schon wegen begrenzter finanzieller Mittel der Jugend eine Chance geben. «Mein Ziel ist es, dass wir unsere eigenen Spieler ausbilden und nur gezielt Positionen dazukaufen, wenn es diese Spieler nicht im eigenen Nachwuchs gibt», sagte Herthas Rekordspieler.

Dardais Sohn Palko spielt im Nachwuchs und debütierte jüngst für die deutsche U18-Nationalmannschaft gegen Österreich. «Er hat ein sehr ordentliches Debüt abgeliefert», urteilte Vater Pal über seinen 17 Jahre alten Filius. Der Hertha-Coach hat zufrieden registriert, dass sein ältester Sohn «immer Fußball spielen» will. «Der interessiert sich sogar mehr für Fußball als für Mädchen.»

Am Mittwoch nahm Angreifer Vedad Ibisevic am regulären Hertha-Training teil. Der Kapitän hatte am Tag zuvor nach einem Zusammenprall mit Teamkollege Jordan Torunarigha die Übungseinheit vorzeitig abgebrochen. «Vedad hat einen Schlag aufs Knie abgekriegt, aber er fühlt sich gut und wollte mittrainieren», sagte Dardai.

Innenverteidiger John Anthony Brooks beendete das Training zehn Minuten früher, als Vorsichtsmaßnahme. «John hat einen Schlag abbekommen, da haben wir ihn eher in die Kabine geschickt», sagte der Ungar, dessen Team am Samstag im Berliner Olympiastadion den VfL Wolfsburg empfängt.

von dpa

erstellt am 19.Apr.2017 | 12:44 Uhr