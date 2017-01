Großes Kompliment : Freiburgs Petersen: Streich hat «unfassbare Reichweite»

1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

«Streich hat eine unfassbare Reichweite und das auch ohne Anzug und Schickimicki», sagte der 28 Jahre alte Stürmer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. «Streich polarisiert mit seiner Art und Weise, nutzt seine Reichweite auch für andere Themen.» Der Coach hatte unter anderem für Schlagzeilen gesorgt, als er nach fremdenfeindlichen Kommentaren öffentlich mehr Zivilcourage forderte.

Auch am sportlichen Erfolg des Aufsteigers hat Streich nach Ansicht von Petersen großen Anteil. «Normalerweise denkt man als Spieler immer: Ich habe recht, der Trainer muss mich spielen lassen. Bei Streich ist es anders. Du vertraust ihm», sagte Petersen, der in dieser Saison als Joker schon fünf Tore erzielt hat. «Christian Streich denkt morgens, mittags, abends nur an Fußball - und nachts dann auch noch. Unser Trainer ist ein totaler Perfektionist.»

19.Jan.2017