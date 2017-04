Faszieneinriss im Oberschenkel : FC Ingolstadt wohl bis zum Saisonende ohne Hartmann

vergrößern 1 von 1 Foto: Sven Hoppe 1 von 1

«Leider plagt mich dieser Faszieneinriss im rechten Oberschenkel schon eine Weile. Unsere medizinische Abteilung und ich tun alles dafür, damit ich schnell wieder fit bin. Das Tückische an dieser relativ seltenen Verletzung ist aber, dass sie Ruhe, Zeit und Geduld benötigt, um vollständig auszuheilen», sagte der 30-Jährige vor dem Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg. Hartmann bestritt seine letzte Bundesligapartie am 14. Spieltag beim 1:0 gegen RB Leipzig.

von dpa

erstellt am 14.Apr.2017 | 14:33 Uhr