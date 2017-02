Lädiertes rechtes Sprunggelenk : FC Augsburg bangt vor Mainz-Gastspiel um Einsatz von Koo

Der FC Augsburg bangt vor dem Gastspiel am Freitag (20.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz um einen Einsatz von Mittelfeldspieler Ja-Cheol Koo. Der 27-jährige Südkoreaner leidet an einem lädierten rechten Sprunggelenk.