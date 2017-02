2:1-Erfolg : Barcelona gewinnt im Pokal bei Atlético Madrid

1 von 1 Foto: Francisco Seco 1 von 1

Bereits in der 7. Minute sorgte Luis Suárez im Estadio Vicente Calderón mit einem Solo-Lauf für die Führung der Gäste. Lionel Messi (34.) gelang noch vor der Pause (34.) der nächsten Treffer mit einem Schuss von der Strafraumgrenze. Der Franzose Antoine Griezmann verkürzte dann in der 5ß. Minute. Barcelona hat damit einen klaren Vorteil im Rückspiel am nächsten Dienstag.

von dpa

erstellt am 01.Feb.2017 | 23:17 Uhr

