Torlos gegen Togo : Titelverteidiger Elfenbeinküste nur Remis im Afrika Cup

Neben Kalou standen beim überlegenen, aber meist glücklosen Weltranglisten-34. auch der Ex-Stuttgarter Serey Dié und Serge Aurier von Paris Saint-Germain in der Startelf. Togos Nationaltrainer Claude Le Roy setzte von Beginn an auf Stürmer Ihlas Bebou vom Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Weitere Gegner für beide Teams in der Gruppe C sind Marokko und Kongo.

von dpa

erstellt am 16.Jan.2017 | 19:04 Uhr

