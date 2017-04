3:0-Erfolg : Schweinsteiger-Tor bei Chicago-Sieg gegen New England

vergrößern 1 von 1 Foto: Chris Sweda 1 von 1

Der frühere Nationalmannschaftskapitän brachte beim 3:0 (1:0)-Erfolg über die New England Revolution die Gastgeber kurz vor der Pause mit seinem zweiten Saisontreffer mit 1:0 in Führung. Nemanja Nikolic erhöhte zwei Minuten nach dem Seitenwechsel auf 2:0 und markierte in der 73. Minute den 3:0-Endstand. New-England-Profi Je-Vaughn Watson sah bereits nach 27 Minuten die Gelb-Rote Karte. Das Schweinsteiger-Team kletterte nach dem Sieg mit elf Punkten auf Platz zwei.

Chicago Fire wird im Sommer Ausrichter beim alljährlichen All-Star-Spiel der MLS sein, bei dem eine Auswahl der nordamerikanischen Pofiliga auf Real Madrid trifft. Die Partie des Champions-League-Siegers um Weltfußballer Cristiano Ronaldo wird am 2. August in Chicago ausgetragen, wie die US-Liga mitteilte.

Seit 2005 spielt jährlich eine MLS-Auswahl gegen ein europäisches Spitzenteam. Es ist aber das erste Mal, dass es zu einer Partie gegen eine Mannschaft aus der spanischen Primera Division kommt.

von dpa

erstellt am 16.Apr.2017 | 09:00 Uhr