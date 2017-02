Pleite beim Tabellenführer : Rückschlag für Arsenal: 1:3 im Spitzenspiel bei Chelsea

1 von 1 Foto: Frank Augstein 1 von 1

Die Gunners unterlagen mit den deutschen Fußball-Weltmeistern im Topspiel beim Spitzenreiter FC Chelsea mit 1:3 (0:1). Marcos Alonso (13. Minute), Eden Hazard (53.) und der ehemalige Arsenal-Profi Cesc Fàbregas (85.) trafen vor 41 490 Zuschauern an der Stamford Bridge für die Blues. Für Arsenal war nur der eingewechselte Olivier Giroud (90.+1) in der Nachspielzeit erfolgreich.

Durch den Sieg baute Chelsea seinen Vorsprung zunächst auf zwölf Punkte aus. Am Nachmittag konnte der Tabellenzweite Tottenham Hotspur den Abstand wieder auf neun Zähler verkürzen. Arsenal blieb in der Tabelle vorläufig auf Platz drei, konnte aber am 24. Spieltag noch vom FC Liverpool und von Manchester City überholt werden. Bereits am Dienstag hatten Özil und Co. überraschend mit 1:2 zuhause gegen den FC Watford verloren.

von dpa

erstellt am 04.Feb.2017 | 15:45 Uhr