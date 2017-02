Sieg nach Verlängerung : Leicester verhindert Pokalblamage gegen Derby

1 von 1 Foto: Rui Vieira 1 von 1

Andy King (46. Minute), Onyinye Ndidi (94.) und Demarai Gray (114.) trafen für die Gastgeber. Abdoul Camara (61.) hatte für Zweitligist Derby zwischenzeitlich ausgeglichen. Der Lokalrivale hatte dem in der Liga in Abstiegsnot geratenen Sensationsmeister im ersten Spiel ein 2:2 abgetrotzt. Im Achtelfinale trifft Leicester am 18. Februar auf den FC Millwall.

FA-Cup-Übersicht

von dpa

erstellt am 08.Feb.2017 | 23:35 Uhr