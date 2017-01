Chelsea schlägt Leicester 3:0 : Klare Siege für Arsenal und Tottenham

vergrößern 1 von 3 Foto: Nick Potts 1 von 3





Die Londoner Spitzenclubs haben am 21. Spieltag der Premier League deutliche Erfolge gefeiert. Dem FC Arsenal gelang beim Comeback des deutschen Fußball-Nationalspielers Mesut Özil ein 4:0-Kantersieg bei Swansea City.

Tabellenführer FC Chelsea gewann auch ohne den suspendierten Diego Costa 3:0 beim englischen Meister Leicester City. Tottenham Hotspur kletterte dank eines Dreierpacks von Harry Kane auf Platz zwei der Premier-League-Tabelle.

Für Arsenal stand Özil nach überstandener Grippe zum ersten Mal seit Weihnachten wieder auf dem Platz und auch in der Startelf. Doch beim abstiegsgefährdeten Swansea City, bei dem der ehemalige Bayern-Co-Trainer Paul Clement seinen Liga-Einstand gab, taten sich die Londoner anfangs schwer, bis der Franzose Olivier Giroud (37. Minute) für die Führung sorgte. In der zweiten Hälfte wurde es kurios: Swansea unterliefen durch Jack Cork (54.) und Kyle Naughton (67.) gleich zwei Eigentore. Alexis Sanchez (73.) erzielte im Liberty Stadium das 4:0. Arsenal war zunächst Tabellendritter.

Spitzenreiter Chelsea unterstrich - zehn Tage nach dem 0:2-Dämpfer in Tottenham - seine Titelambitionen mit dem klaren Sieg in Leicester. Marcos Alonso (6./51.) traf in der ersten und der zweiten Hälfte jeweils nach sechs Minuten. Pedro (71.) machte für die überlegenen Blues alles klar. Stürmer Costa hatte Trainer Antonio Conte aus disziplinarischen Gründen nicht mit nach Leicester gefahren - angeblich wegen mangelnder Trainingsleistungen.

Erster Chelsea-Verfolger war Tottenham mit sieben Punkten Abstand. Das souveräne 4:0 (2:0) gegen West Bromwich Albion war für die Spurs schon der sechste Sieg in Serie. Zum Mann des Spiels avancierte Englands Nationalstürmer Harry Kane mit drei Toren (12./77./82.). Außerdem unterlief Bromwichs Gareth McAuley (26.) ein Eigentor.

Am Sonntag kann der FC Liverpool mit einem Sieg bei Manchester United wieder an Tottenham vorbeiziehen. Man City könnte mit einem Sieg in Everton Dritter werden.

erstellt am 14.Jan.2017 | 20:51 Uhr