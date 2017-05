Meisterparty verschoben : Juventus mit Remis im Turiner Stadtderby

vergrößern 1 von 1 Foto: Alessandro Di Marco 1 von 1

Nach dem 1:1 (0:0) im Stadtderby gegen den FC Turin am Samstagabend muss Juventus Turin mindestens eine weitere Wochen warten, ehe die siebte Meisterschaft in Serie auch rechnerisch klar sein könnte.

Im Optimalfall hätte der Club von Fußball-Nationalspieler Sami Khedira schon am Wochenende seine Meisterparty starten können, doch daraus wurde nun nichts. Juve hat als Tabellenführer immer noch einen horrenden Vorsprung auf die Konkurrenz in der italienischen Serie A. Der SSC Neapel kam durch das 3:1 über Cagliari Calcio zwar vorerst etwas näher, hat aber nach wie vor gewaltige acht Punkte Rückstand.

Gonzalo Higuaín, der erst in der zweiten Halbzeit auf den Platz kam, rettete der alten Dame in der Nachspielzeit immerhin noch einen Punkt. Zuvor hatte der Serbe Adem Ljajic (52. Minute) den Außenseiter in Führung gebracht. Das Remis stoppt für die Bianconeri die Serie von Heimsiegen - 33 an der Zahl.

«Ein wichtiger Punkt, der uns näher an unser Ziel bringt, Bravo Jungs!», twitterte Juve-Coach Massimiliano Allegri nach der Partie. Er dürfte nicht traurig darüber sein, dass sich die Meisterparty etwas nach hinten verschoben hat. Denn vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen die AS Monaco am Dienstag ist bei seinen Profis Konzentration statt Prosit gefragt.

In der Serie A stehen noch drei Spieltage an. Kommende Woche treffen Juventus Turin und die AS Rom im Olympiastadion der Hauptstadt aufeinander.

Tabelle Serie A

Allegri Tweet, Italienisch

von dpa

erstellt am 07.Mai.2017 | 10:55 Uhr