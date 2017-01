Nach Schädelbruch : Fußball-Profi Mason aus dem Krankenhaus entlassen

1 von 1 Foto: Dave Howarth 1 von 1

Der 25-Jährige solle sich jetzt zu Hause weiter erholen, teilte sein Verein Hull City mit. Mason hatte die schwere Kopfverletzung in der Premier-League-Partie beim FC Chelsea am 22. Januar erlitten, als er mit Chelsea-Verteidiger Gary Cahill zusammengeprallt war. Nach acht Minuten Behandlung war Mason vom Platz getragen und in eine Londoner Klinik gebracht worden, wo er später operiert wurde.

Mason war vor der Saison von den Tottenham Hotspur zu Hull City gewechselt. Sein bislang einziges Länderspiel bestritt er im März 2015 in einer Testpartie gegen Italien.

Mitteilung Hull City - englisch

von dpa

erstellt am 30.Jan.2017 | 20:45 Uhr

