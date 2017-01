2:2 gegen Derby : FA Cup: Leicester rettet sich in Wiederholungsspiel

1 von 1 Foto: Nick Potts 1 von 1

Wes Morgan erzielte in der 86. Minute den späten Ausgleich für Leicester, das durch ein Eigentor von Darren Bent (8.) zunächst in Führung gegangen war. Bent (21.) und Craig Bryson (40.) drehten die Partie in der ersten Halbzeit vorerst für den Außenseiter. Bei Leicester stand erneut der Däne Kasper Schmeichel anstelle des deutschen Keepers Ron-Robert Zieler im Tor.

erstellt am 27.Jan.2017 | 23:02 Uhr