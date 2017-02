Zu Zenit Sankt Petersburg : Branislav Ivanovic verlässt den FC Chelsea

1 von 1 Foto: Lisi Niesner 1 von 1

Der Club würdigte Ivanovic als «echte Chelsea-Legende». Die Verdienste des 32 Jahre alten Serben könnten nicht genug gewürdigt werden. Ivanovic ist neben Didier Drogba, John Mikel Obi, Petr Cech und Gianfranco Zola einer von nur fünf ausländischen Spielern, die mehr als 300 Pflichtspiele für Chelsea absolviert haben (insgesamt 377).

In seiner Zeit an der Stamford Bridge gewann der serbische Nationalverteidiger mit den Blues zweimal die englische Meisterschaft, die Champions League, die Europa League, dreimal den FA Cup und einmal den Ligapokal. Unter dem neuen Chelsea-Trainer Antonio Conte kam Ivanovic in dieser Saison allerdings nicht über die Reservistenrolle hinaus. Sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen.

Chelsea Vereinsmitteilung

BBC Meldung

von dpa

erstellt am 01.Feb.2017 | 16:18 Uhr