0:4-Pleite beim FC Everton : «Besiegt und gedemütigt» - Guardiola hakt Titel ab

1 von 1 Foto: Peter Byrne 1 von 1

Nach der höchsten Liga-Niederlage seiner Trainer-Karriere hat Pep Guardiola die Meisterschaft abgehakt - und muss sich von der britischen Presse harsche Kritik gefallen lassen.

«Sie wurden verprügelt, besiegt und schließlich gedemütigt», schrieb das Boulevard-Blatt «Mirror». Die Tageszeitung «The Guardian» stellte nach der 0:4-Niederlage beim FC Everton fest: «Manchester City wurde demontiert und ihr Trainer sucht nach Antworten.»

Guardiola jedenfalls verabschiedete sich am Sonntag vorzeitig aus dem Titelrennen der englischen Premier League. «Zum Ersten haben wir einen Zehn-Punkte-Rückstand und das ist natürlich weit», sagte der frühere Bayern-Trainer sichtlich konsterniert. «Ich hab meinen Spielern gesagt, sie sollen die Tabelle vergessen.»

Auch die britischen Medien scheinen die Citizens abgeschrieben zu haben. «Es sieht so aus, als läge der Titelkampf hinter City», stellten die Fußball-Kommentatoren von BBC Radio 5 nach dem Auftritt im Goodison Park fest. Guardiola gab zu, dass ihm die heftige Pleite bei den Toffees ein Rätsel war.

«Das ist das erste Mal, dass ich so viele Tore kassiert habe», sagte er. «Und deswegen muss ich rausfinden, woran das lag.» Sein Team hatte rund 70 Prozent Ballbesitz gehabt und - wie Guardiola fand - in der ersten Hälfte eine gute Leistung gezeigt.

«Aber nachdem wir nicht getroffen haben, sind sie (Everton) vor das Tor gekommen und haben ein Tor gemacht. Und in der zweiten Hälfte haben sie noch ein schnelles Tor gemacht. Und dann wird es mental schwer für die Spieler.»

Die Zeitung «Manchester Evening News» monierte die «armselige Verteidigung». Man City hat in der laufenden Saison 26 Gegentore kassiert, so viele wie kein anderes Team unter den Top Sechs der Premier-League-Tabelle, elf mehr als Spitzenreiter FC Chelsea.

Besonders Torwart Claudio Bravo gerät zunehmend in die Kritik. In den sozialen Medien wünschen sich viele Anhänger den von Guardiola aussortierten und an den FC Turin verliehenen Joe Hart zurück. Sogar BBC Sport fragte: «Ist es Zeit, Joe Hart zurückzuholen?»

Nach dem hervorragenden Saisonstart mit zehn Siegen aus zehn Spielen steckt Guardiola mit Manchester City endgültig in der Krise. Und es wird nicht leichter. Schon am 21. Januar kommt der Tabellenzweite Tottenham Hotspur, der West Brom 4:0 abfertigte und davor Tabellenführer Chelsea geschlagen hat. Guardiola bleibt also nicht viel Zeit, um Antworten zu finden.

Manchester Evening News

The Guardian

BBC Sport

Sky Sports

Guardiola-Aussagen auf Vereinswebsite

Mirror

von dpa

erstellt am 16.Jan.2017 | 13:12 Uhr