Wegen Beleidigung : Arsenals Trainer Wenger für vier Spiele gesperrt

Der Franzose habe den Vierten Offiziellen beim 2:1-Sieg gegen den FC Burnley vergangenes Wochenende in der Premier League mit «ausfälligen und/oder beleidigenden Worten» beschimpft, erklärte die FA in der Urteilsbegründung. Damit wird Wenger erstmals in der Auswärtspartie in der vierten Runde des FA Cups beim FC Southampton am Samstag an der Seitenlinie fehlen.

Auch nach seiner Verbannung aus der Coachingzone in der Nachspielzeit gegen Burnley habe sich Wenger unangemessen verhalten, hieß es von der FA weiter. Er hatte unter anderem den Vierten Offiziellen Anthony Taylor geschubst. Zudem muss der Trainer des Teams von Mesut Özil eine Strafe von 25 000 Pfund zahlen. Wenger hatte ein Fehlverhalten eingestanden, allerdings eine persönliche Anhörung in dem Fall verlangt. «Ich bereue alles», erklärte er zuletzt.

FA-Mitteilung

von dpa

erstellt am 27.Jan.2017 | 19:31 Uhr

