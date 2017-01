FA-Cup-Rekordsieger weiter : Arsenal siegt im Pokal: 5:0-Kantersieg gegen Southampton

1 von 1 Foto: Nick Potts 1 von 1

Beim Premier-League-Konkurrenten FC Southampton setzten sich die Londoner dank eines Doppelpacks von Danny Welbeck (15./22.) und eines Hattricks von Theo Walcott (35./69./84.) mit 5:0 (3:0) durch. Southampton war am Mittwoch durch einen Sieg gegen den FC Liverpool ins Finale des Ligapokals eingezogen.

Der gesperrte Arsenal-Trainer Arsène Wenger schonte im St Mary's Stadion neben Özil auch Torwart Petr Cech. Beide standen nicht im Kader. Stürmer Alexis Sánchez wurde erst in der 65. Minute eingwechselt. Der ehemalige deutsche Nationalspieler Per Mertesacker kehrte nach langer Verletzungspause erstmals in dieser Saison in den Kader der Gunners zurück, kam aber nicht zum Einsatz. Verteidiger Shkodran Mustafi spielte von Beginn an.

Wenger selbst musste das Spiel von der Tribüne verfolgen. Der englische Fußballverband hatte den Franzosen in dieser Woche für vier Spiele gesperrt, weil der Coach beim 2:1-Ligasieg gegen den FC Burnley den Vierten Offiziellen beschimpft hatte.

erstellt am 28.Jan.2017 | 20:36 Uhr