«Fühlt sich sehr gut an» : Erstes Training von Frings als Trainer bei Darmstadt 98

Bei der einstündigen Übungseinheit vor 400 Zuschauern am Böllenfalltor fehlten beim Bundesliga-Schlusslicht die Angreifer Denis Oliinyk, der am Meniskus operiert wurde, und Änis Ben-Hatira.

Die «Lilien» brechen am Freitag zur einwöchigen Vorbereitung nach San Pedro del Pinatar in Spanien auf. Das erste Punktspiel steht am 21. Januar gegen Borussia Mönchengladbach an. Frings war vergangene Woche als Nachfolger des beurlaubten Norbert Meier vorgestellt worden. Für den Ex-Nationalspieler ist es die erste Station als Chefcoach.

von dpa

erstellt am 03.Jan.2017 | 17:34 Uhr

