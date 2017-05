Spiel gegen Schweden : Erneut ohne Kapitän Ehrhoff - Greiss wieder im Tor

vergrößern 1 von 1 Foto: Monika Skolimowska 1 von 1

«Er bekommt heute noch mal eine Pause. Wir müssen bei ihm jetzt von Tag zu Tag schauen», sagte Bundestrainer Marco Sturm am Vormittag in Köln. Der 34 Jahre alte Ehrhoff leidet nach Angaben des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) an einer nicht näher definierten Oberkörperverletzung. Der frühere NHL-Verteidiger hatte deshalb bereits den 2:1-Sieg zum Auftakt gegen die USA verpasst.

Im Tor gegen die Schweden beginnt erneut der gegen die USA überragende Thomas Greiss von den New York Islanders. «Er ist momentan in einem Rhythmus, in dem er das zweite Spiel noch braucht», sagte Sturm zum für einen Torhüter ungewöhnlichen zweiten Einsatz binnen 24 Stunden.

erstellt am 06.Mai.2017 | 13:07 Uhr