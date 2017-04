Tabellenführung ausgebaut : Chelsea nach 4:2 gegen Southampton auf Meisterkurs

vergrößern 1 von 1 Foto: Alastair Grant 1 von 1

Der Belgier Eden Hazard (5. Minute), Chelsea-Kapitän Gary Cahill (45.+1) und der Spanier Diego Costa (52./89.) trafen an der Stamford Bridge für die Blues. Oriol Romeu (24.) erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die Saints. Ryan Bertrand (90.+4) traf in der Nachspielzeit für die Gäste.

Durch den Heimsieg erhöhte der FC Chelsea seinen Vorsprung in der Premier-League-Tabelle zumindest vorübergehend auf sieben Punkte vor Verfolger und Lokalrivale Tottenham Hotspur. Die Spurs können aber am Mittwoch mit einem Sieg bei Crystal Palace wieder bis auf vier Zähler an den Spitzenreiter heranrücken.

Costa, der zuletzt in fünf Liga-Partien nacheinander torlos geblieben war, gelangen sein 50. und 51. Treffer in der höchsten englischen Spielklasse. Der Chelsea-Stürmer wurde mit Sprechchören gefeiert. Am Wochenende im FA-Cup-Halbfinale gegen Tottenham (4:2) hatte Costa - genau wie Torschütze Hazard - 60 Minuten auf der Bank gesessen. Cahill hatte krankheitsbedingt gar nicht im Kader gestanden.

