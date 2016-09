Champions League : Barcelona siegt mit Super-Messi 7:0 - Arsenal nur Remis

Der FC Barcelona und sein Superstar Lionel Messi haben einen Auftakt nach Maß in der Fußball-Champions-League gefeiert. Die Katalanen besiegten in der Gladbacher Gruppe C den schottischen Meister Celtic Glasgow mit 7:0 (2:0).

Messi überragte dabei mit drei Toren (3./27./60.). Die weiteren Treffer für Barca erzielten Neymar (50.), Andres Iniesta (59.) und zweimal Luis Suarez (75./88.). Der frühere Gladbacher Marc-André ter Stegen hielt in der 24. Minute einen Foulelfmeter des Celtic-Spielers Moussa Dembelé.

Der FC Arsenal hat mit den beiden Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi einen Fehlstart in die Königsklasse verhindert. Die Engländer kamen am Dienstagabend in der Gruppe A beim französischen Meister Paris St. Germain trotz Rückstand zu einem 1:1 (0:1).

Barcelona feierte gegen Glasgow den zwölften Heimsieg in Serie auf europäischer Ebene. Superstar Lionel Messi markierte dabei seinen sechsten Dreierpack in der Königsklasse. Dabei war das 1:0 Messis schnellster Treffer (2:46 Minuten) in der Champions League. Der schottische Meister, der am Wochenende im Old-Firm-Derby die Glasgow Rangers 5:1 geschlagen hatte, wartet nun seit neun Auswärtsspielen in Europa auf einen Erfolg.

Der französische Meister und Pokalsieger aus Paris legte im ersten Duell mit Arsenal in der Königsklasse einen Blitzstart durch das 1:0 von Edinson Cavani (1.) hin. Arsenal, das immer noch auf den verletzten Verteidiger Per Mertesacker verzichten musste, blieb harmlos. Die Londoner kamen aber noch zum glücklichen 1:1 durch Alexis Sanchez (78.). In der vierten Minute der Nachspielzeit mussten der Pariser Marco Verratti und Arsenals Olivier Giroud mit Gelb-Rot vom Platz.

Vorjahres-Finalist Atletico Madrid hat in der Bayern-Gruppe D beim niederländischen Champion PSV Eindhoven mit 1:0 (1:0) gewonnen. In der Neuauflage des Achtelfinals aus der vergangenen Saison erzielte Saul Niguez (43.) kurz vor Halbzeit das Tor des Tages.

In der Gruppe B gewann der italienische Vizemeister SSC Neapel bei Dynamo Kiew mit 2:1 (2:1). Benfica Lissabon kam zu einem 1:1 (1:0) gegen Besiktas Istanbul. Der FC Basel und der bulgarische Vertreter Ludogorets Razgrad trennten sich in der Gruppe A 1:1 (0:1).

von dpa

erstellt am 13.Sep.2016 | 22:51 Uhr