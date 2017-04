Konzerte und Programm : Kieler Woche 2017: Diese Bands und Künstler kommen zur Kiwo

vergrößern 1 von 1 Foto: R.EH/Sven Janssen 1 von 1

Kiel | Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt steht wieder ganz im Zeichen der Kieler Woche: Vom 17. bis 25. Juni werden rund drei Millionen Besucher aus aller Welt an der Förde erwartet. Am Freitag wurde das Programm vorgestellt.

Die Kieler Woche gilt als weltgrößtes Segelereignis mit Tausenden Sportlern und als größtes Sommerfest im Norden Europas. Etwa 2000 Veranstaltungen stehen auf dem Programm mit viel Musik und Sport.

Musikalisch wird es bunt: Erwartet werden Weltstars und Newcomer, Coverbands und Kultgruppen, Shantychöre und Hip-Hop-DJs. Diese Headliner stehen bereits fest:

Amy Macdonald

Mit ihrem Hit „This Is The Life“ schaffte die in Schottland geborene Sängerin Amy Macdonald 2007 ihren musikalischen Durchbruch. Seither hat die nicht ganz dreißigjährige Singer-Songwriterin drei Platin-Alben und diverse weitere Hit-Singles veröffentlicht. Live zu sehen ist die Sängerin am Freitag, den 16. Juni, ab 19 Uhr auf der Hörnbühne.

Max Giesinger

Max Giesinger ist der Shooting-Star des vergangenen Jahres. Mit „80 Millionen“, der ersten Single seines Albums „Der Junge, der rennt“, stürmte er auf Platz zwei der Charts, erhielt eine Platin-Auszeichnung und schuf damit die inoffizielle Hymne der Fußball-Europameisterschaft. Auf YouTube erhielt das dazugehörige Video bis heute rund 27 Millionen Views. Auf der NDR Bühne hat er die Ehre die Kieler Wocher als Musik-Act zu eröffnen.

Michael Patrick Kelly

Nach der offiziellen Kieler-Woche-Eröffnung am Sonnabend, 17. Juni, steht Michael Patrick Kelly auf der Rathausbühne. Der Singer-Songwriter war seit seinem zehnten Lebensjahr als „Paddy“ eine der beliebtesten Stimmen der Kelly Family. Im Jahr 2015 veröffentlichte er sein Erfolgsalbum „Human“. Auf der Kieler-Woche-Bühne präsentiert er Songs zwischen großem Pop und nachdenklichem Folk.

Pohlmann

Der Songwriter Pohlmann trifft mit seinem deutschsprachigen Pop-Rock und seinen Texten zwischen tiefgründig und einfach-fröhlich einen Nerv. 2006 veröffentlichte der Sänger sein erstes Album „Zwischen Heimweh und Fernsucht“. Am Montag, den 19. Juni, bespielt Pohlmann ab 19 Uhr die Hörnbühne.

Samy Deluxe

Mit Tracks wie „Klopapier“ und „Was ich fühl“ zementiert er seinen ohnehin schon unanfechtbaren Status als einer der besten deutschen Rapper aller Zeiten und legt noch eine kleine Schippe drauf. Knallharte Lyrics ohne gekünstelte Ausflüge ins Gangsta-Millieu, seit jeher Samys Markenzeichen, und dabei aber auch durchaus nachdenklich reflektierend, eben Rap bzw. Hip-Hop für Kopf, Herz und Seele. Am Montag, 19. Juni, ab 21.30 Uhr können ihn Fans und Neugierige auf der Bühne am Hörn live sehen.

Itchy

Seit 2001 tourt Itchy (bis April 2017: Itchy Poopskid) durch die Republik und Umgebung, ist auf fast jedem Festival zu Gast, bringt vier von fünf Alben in die Charts und begeistert die Fans in 15 Jahren mit mehr als 900 Shows in 20 Ländern. Wer gerne Pop-Punk im Stil von Green Day oder The Offspring hört, sollte am Dienstag, 20. Juni, ab 19 Uhr zur Hörnbühne kommen.

Madsen

Gleich im Anschluss zum Konzert von Itchy spielt die Deutschrock-Band Madsen ab 21.30 Uhr auf der Bühne am Hörn. Mit ihrem norddeutschen Rocksound mit leichten Punk- aber auch Pop-Einschlägen begeistern die vier ihre Fans seit nun über zehn Jahren und mittlerweile sechs Alben. Zuletzt ist 2015 ihr Album „Kompass“ erschienen.

Tom Gaebel

Ebenfalls aus Köln kommt der Swing-Crooner Tom Gaebel, dessen Stimme und Sound aber klingen, als stamme er direkt aus Las Vegas. Der von seinen Fans als „Dr. Swing“ gefeierte Bandleader ist am Mittwoch, 21. Juni, auf der Rathausbühne zu Gast und wird das Publikum mit großen Showmomenten zwischen Big-Band-Sound und Easy Listening begeistern.

Henning Wehland (ehemals Sänger der H-Blockx und der Söhne Mannheims)

Henning Wehland war Mitglied von gleich zwei deutschen Erfolgsbands und hat bis heute über 2,5 Millionen Tonträger verkauft. Im vergangenen Jahr veröffentlichte der ehemalige Sänger der H-Blockx und der Söhne Mannheims sein Solodebüt „Der Letzte an der Bar“. Am Donnerstag, 22. Juni, stellt er die Songs seines Albums auf der Kieler Woche vor.

Max Mutzke

Der 36-jährige Sänger und Songwriter zählt bereits seit einigen Jahren zu den deutschen Musikgrößen und schafft es dabei mit bemerkenswerter Selbstverständlichkeit, sich selbst treu zu bleiben. Mit verschiedenen Ensembles, ob puristisch oder mit ganzem Philharmonischen Orchester, haucht Max seinen Songs und den Covern großer Künstler neues Leben ein. Am Donnerstag, 22. Juni, ist Max Mutzke ab 19 Uhr auf der Hörnbühne zu sehen.

Lukas Rieger

Erstmals Bühnenluft schnupperte Lukas bei „The Voice- Kids“, wo er allerdings in den Battles ausschied. In den Folgejahren baute sich Lukas über soziale Medien eine riesige Fangemeinde auf und begeisterte diese mit Songs wie „Be My Baby“ oder „Ready 4 This Shit“. Am Sonntag, 25. Juni, tritt der Mädchenschwarm auf der Hörnbühne ab 18 Uhr auf.

Weitere Highlights:

Jeweils am Montag- und Mittwochabend läd der NDR zum Open-Air-Kino ein. Auf einer großen LED-Wand werden dann ausgezeichnete NDR Produktionen zu sehen sein.

Mitgefiebert werden kann auch beim Public Viewing zum Confederations Cup. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die während der Kieler Woche stattfinden, werden beim NDR am Ostseekai auf einer LED-Wand übertragen. Als aktueller Weltmeister nimmt die deutsche Elf am Turnier in Russland teil. Ihr erstes Spiel bestreitet sie gegen Asienmeister Australien am Montag, 19. Juni. Anpfiff ist um 17 Uhr. Weiter geht es dann mit dem Spiel gegen Chile am Donnerstag, 22. Juni, ab 20 Uhr. Beim dritten Gruppenspiel am Sonntag, 25. Juni, trifft die Mannschaft ab 17 Uhr auf Kamerun.

Eine Übersicht nach Tagen:

Freitag, 16. Juni 19 Uhr: Amy Macdonald (Hörnbühne) 20 Uhr: Vize Udo & Panikkomplizen (Rathausbühne) 21 Uhr: D-A-D (Reventlouwiese) 21.30 Uhr: United Four (Hörnbühne) 22 Uhr: Pfefferminz (Rathausbühne) Max Giesinger (NDR Bühne) John Diva (Reventlouwiese)

Samstag, 17. Juni 19.45 Uhr: Michael Patrick Kelly (Rathausbühne) 20.30 Maybebop - a cappella, mit Eintritt (Krusenkoppel) 20.45 Uhr: Tiffany (NDR Bühne) 21.30 Uhr: Seven (Hörnbühne) 21.45 Uhr: Tears for Beers (Rathausbühne) Beatuy & the Beats (Reventlouwiese)

Sonntag, 18. Juni 19 Uhr: The LineWalkers (Rathausbühne) 21 Uhr: Big Band der Bundeswehr feat. Pe Werner (Rathausbühne) 21.30 Uhr: Manfred Mann's Earth Band (Hörnbühne)

Montag, 19. Juni 17 Uhr Public Viewing Deutschland vs. Australien (NDR Bühne) 19 Uhr: Pohlmann (Hörnbühne) 20 Uhr: Die sechste Kieler-Woche-Blues-Nacht (Rathausbühne) 20.30 Jesper Munk, mit Eintritt (Krusenkoppel) 21.30 Uhr: Samy Deluxe (Hörnbühne) Open-Air-Kino (NDR Bühne)

Dienstag, 20. Juni 19 Uhr: Ichy (Hörnbühne) 19.30 Uhr: NDR Big Band feat. Alon & Joca (NDR Bühne) 20 Uhr: Torfrock (Reventlouwiese) 20 Uhr: Das GlasBlasSing Quintett (Rathausbühne) 20.30 Uhr: Götz Alsmann, mit Eintritt (Krusenkoppel) 21.30 Uhr: Madsen (Hörnbühne) 22 Uhr: Meddle – Pink Floyd Tribute (Rathausbühne) Motörizer (Reventlouwiese)

Mittwoch, 21. Juni 15.30 Uhr: Rock Battle (Reventlouwiese) 19 Uhr: Nacht der Chöre (St. Nikolaikirche) 20 Uhr: Tom Gaebel (Rathausbühne) 20.30 Uhr: Jazzkantine support Herr Bösel, mit Eintritt (Krusenkoppel) 21 Uhr: Gewinner des Rock Battles (Reventlouwiese) 22 Uhr: Tuure Kilpeläinen & Ja Kaihon Karavaani (Rathausbühne) Open-Air-Kino (NDR Bühne)

Donnerstag, 22. Juni 19 Uhr: Max Mutzke (Hörnbühne) 20 Uhr: Henning Wehland (Rathausbühne) 20 Uhr: Public Viewing Deutschland vs. Chile (NDR Bühne) 20.30 Uhr: Enno Bunger, mit Eintritt (Krusenkoppel) 21 Uhr: The New Roses (Reventlouwiese) 21.30 Uhr: Tiffany (Hörnbühne) 22 Uhr: Soneros de Verdad (Rathausbühne) The Disco Boys (NDR Bühne)

Freitag, 23. Juni 14 Uhr: Open Culture - Elektrofreiluftkultur (Volkspark/Werftpark) 20 Uhr: Fischer-Z (Reventlouwiese) 20 Uhr: Classic-Open-Air mit Alexander Knappe und dem Philharmonischen Orchester Kiel (Rathausbühne) 20.30 Uhr: Albert Hammond, mit Eintritt (Krusenkoppel) 22.45 Uhr: Anadolu Rüzgari (Rathausbühne) Mambo Kurt (Reventlouwiese)

Sonnabend, 24. Juni 20 Uhr: Fabulous Music Factory (Rathausbühne) 20.30 Uhr: Bob Geldof & Band, mit Eintritt (Krusenkoppel) 21.30 Uhr: Radio Doria mit Jan Josef Liefers (NDR Bühne) Mambo Kurt (Reventlouwiese)

Sonntag, 25. Juni 17 Uhr: Public Viewing Deutschland vs. Kamerun (NDR Bühne) 18 Uhr: Lukas Rieger (Hörnbühne) 19 Uhr: Kieler-Woche-Tanzfieber mit Ballroom-Dancing und Showeinlagen mit der Big Band Magic25 (Rathausbühne) 20.30 Uhr: The Ukulele Orchestra of Great Britain, mit Eintritt (Krusenkoppel) Mambo Kurt (Reventlouwiese)

von Svenja Keppeler und Britta Sowa

erstellt am 28.Apr.2017 | 12:30 Uhr