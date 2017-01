Veranstaltungen in SH : Wochenendtipps: Wattwanderungen und irische Tanzshows

Elmshorner Neujahrsgala

Um den kalten Temperaturen zu entkommen, können Sie am Freitag um 20 Uhr die 12. Neujahrsgala in Elmshorn genießen. Es spielen die Hamburger Symphoniker unter der Leitung von Wolfram-Maria Märtig ein klassisches Neujahrskonzert mit Werken von Dvorak, Kodaly, Johann Strauss und Kalman. Durch den Abend führt Stefanie Fricke. Im Eintrittspreis (29 bis 50 Euro) enthalten ist ein Freigetränk nach Wunsch sowie eine Auswahl an Canapés und Pralinés in der Pause. Das Konzert findet im Saalbau Elmshorn der Waldorfschule statt. Weitere Infos zum Programm und den Ticketvorverkauf finden Sie hier.

„Magic of the Dance“ in Husum

Die irische Tanzshow „Magic of the Dance“ kommt am Donnerstag ins Kieler Schloss, und am Freitag wird im NCC in Husum getanzt. Sie erzählt eine Geschichte aus dem alten Irland, in Zeiten von unbeschwerter Lebensfreude und schwerer Not. Die Tänzer steppen über Tische und Stühle, springen und tanzen, dass die Funken sprühen.

Erzählt wird die Geschichte während des Tanzes von der Hollywood-Legende Sir Christopher Lee, unvergesslich als „Dracula“. In Studio-Sessions nahm das Sprachtalent die Texte für die Show auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch auf. Karten gibt es ab 29,95 Euro und weiter Infos zur Show finden Sie hier.

Cornamusa - World of Pipe Rock and Irish Dance

Auch in Lübeck wird es am Freitag irisch. Die international ausgezeichneten Meister des Irish Dance, Gyula Glaser und Nicole Ohnesorge, tanzen zusammen mit der Irish Beats Dance Company neue phantasievolle Choreografien. Mit einer aufwendigen Licht- und Lasershow präsentiert sich das Ensemble um 20 Uhr in der Musik- und Kongresshalle (MuK) in Lübeck.

Karten gibt es im Vorverkauf von 33,50 € bis 45,50 € inkl. Vvk-Gebühren bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Kinder bis 12 Jahren erhalten eine Ermäßigung.

Grünkohlwattwanderung

Wenn Sie das winterliche Wetter draußen genießen wollen, können Sie am Samstag ab 10 Uhr in Westerdeichstrich (Stinteck) bei Büsum im Kreis Dithmarschen eine Grühnkohlwattwanderung mitmachen. Das Ziel dieser Wattwanderung ist die Wattfläche zwischen den Prielen Scholloch, Norderpiep und Ossengoot. Neben den geographischen Schwerpunkten geht es um das Leben und die Gefahren im Watt, sowie Deichbau und Küstenschutz. Im Anschluss der Wanderung gibt es ein traditionelles Grünkohlessen.

Die Führung ist circa 10 Kilometer lang und dauert etwa drei bis vier Stunden. Die Kosten liegen bei 37 Euro und die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung ist unter der Telefonnummer 04834-9844766 oder auch auf www.dorisnebel.de möglich. Treffpunkt ist die Badestelle Stinteck, Gerhard Dreeßen-Hus (Neuenkoog 5).

Für die Wanderung brauchen Sie lange Gummistiefel, warme und wetterfeste Bekleidung, Kopfbedeckung und eventuell Handschuhe sowie Proviant.

Ortsspaziergang „Grömitz per Pedes“

Am Samstag lädt Gert Trosiener alle Gäste, die gern mehr über das Ostseeheilbad Grömitz (Kreis Ostholstein) erfahren möchten, zu einem informativen und historischen Ortspaziergang durch das Ostseebad ein. Die Dauer des Spaziergangs liegt etwa bei eineinhalb Stunden. Start ist um 11 Uhr an der Touristik-Information auf dem Seebrückenvorplatz in Grömitz.

Büsumer Winterzauber

Bereits zum fünften Mal begleitet der beliebte Holzbudenmarkt in Büsum Gäste und Einheimische durch die Weihnachtszeit und in das neue Jahr hinein. Wenn Sie immer noch in Weihnachtsstimmung sind, können Sie diese das kommende Wochenende noch gut ausnutzen. Weihnachtlich und bunt geschmückt erwarten Sie in diesem Jahr Aussteller aus nah und fern. Leckerer Gaumenschmaus, Kinderkarussel und Schmuck, Kunst und Kunsthandwerk, Mode für kleine und große Besucher gibt es auf dem Büsumer Winterzauber. Von Donnerstag bis Sonntag, 10 bis 21 Uhr, haben die Buden auf dem Rathausplatz in Büsum für Sie geöffnet.

Fischmarkt in Eckernförde

Einmal im Monat ist in Eckernförde „Fischmarktsonntag“ und am Sonntag findet gleich der erste Fischmarkt 2017 statt. Es gibt fangfrischen Fisch vom Kutter, rund 140 Stände und viel zu sehen und zu entdecken auf der Eckernförder Hafenfläche. Danach kann man noch einen Spaziergang entlang des Wassers machen und das winterliche Wetter genießen.

von shz.de

erstellt am 05.Jan.2017 | 17:50 Uhr

