Schleswig-Holstein : Verdi: Bürger müssen sich auf Streiks einstellen

Potsdam/Kiel | Die Bürger müssen sich in den nächsten Tagen auf Warnstreiks und Protestaktionen der Beschäftigten der Länder einstellen. In Schleswig-Holstein machen die Straßenmeistereien am Donnerstag den Anfang. Das sagte Verdi-Nord-Sprecher Frank Schischefsky. Bundesweit können zudem Schulen, Unikliniken, Polizei und Justizverwaltung von Warnstreiks betroffen sein.

In Niedersachsen hat die Lehrer-Gewerkschaft GEW bereits für Mittwoch Warnstreiks an Schulen angekündigt. Dienstag war die zweite Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst der Länder ergebnislos zu Ende gegangen. Die Forderung der Gewerkschaften beläuft sich auf ein Plus von sechs Prozent. Die Arbeitgeberseite, die Tarifgemeinschaft deutscher Länder, hält das für zu hoch. Es geht um die Bezahlung von rund einer Million Angestellten der Länder und um das Geld für 2,2 Millionen Beamte sowie Pensionäre.

von Till H. Lorenz

erstellt am 31.Jan.2017 | 21:17 Uhr