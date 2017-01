Gesetzlicher Feiertag in Schleswig-Holstein : Reinhard Meyer will den Reformationstag auf Dauer

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Kiel | Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) spricht sich für einen zusätzlichen gesetzlichen Feiertag in Schleswig-Holstein aus - den Reformationstag am 31. Oktober. „Der Reformationstag ist in Mecklenburg-Vorpommern bereits ein gesetzlicher Feiertag, deshalb ist hier die größte Chance, sich im Norden gemeinsam zu verständigen auf einen Tag, der auch eine gemeinsame Tradition begründet", sagte Meyer den Kieler Nachrichten.

Der Reformationstag ist in diesem Jahr ausnahmsweise bundesweit frei - zur Feier des 500. Jubiläums. Normalerweise ist das nur in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhallt und Thüringen der Fall.

Schleswig-Holstein hat weniger gesetzliche Feiertage als die meisten anderen Bundesländer. Hinter der Diskussion steht auch die Frage: Untergraben gesetzliche Feiertage die Wirtschaftsleistung - oder haben sie im Gegenteil sogar positive Auswirkungen auf die Arbeit?

Die gesetzlichen Feiertage sind in den Bundesländern ungleich verteilt. Schleswig-Holstein hat im Jahr (ohne den Reformationstag) acht gesetzliche Feiertage - so wie Hamburg, Niedersachsen und Berlin. Spitzenreiter ist Bayern mit elf gesetzlichen Feiertagen - in Ländern mit vorwiegend katholischer Bevölkerung sind es inklusive Mariä Himmelfahrt sogar zwölf.

Welche Feiertage es bisher wo gibt, zeigt unsere Übersicht:

Am Sonntag hatte bereits DGB-Nord-Chef Uwe Polkaehn gefordert, der Reformationstag sollte in Schleswig-Holstein auch künftig arbeitsfrei bleiben. „Es gibt hier einen enormen Nachholbedarf gegenüber Bayern und den katholisch geprägten Bundesländern“, sagte er der dpa. „Die Produktivität wächst, der Arbeitsdruck auch", begründete Polkaehn gegenüber den Kieler Nachrichten seinen Vorstoß. Die südlichen Bundesländer zeigten, dass mehr Feiertage die Arbeitsleistung nicht einschränkten.

Der neunte Feiertag für Schleswig-Holstein hat aber auch viele Gegner: Die Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein (UV Nord) gehört dazu, die Landtagsfraktionen von CDU und FDP auch. Der Tenor: Ein weiterer arbeitsfreier Tag erhöhe die Arbeitskosten für die Arbeitgeber. Der SSW schlägt schon seit Längerem einen weiteren Feiertag für Schleswig-Holstein vor - allerdings nicht am Reformationstag, sondern am 13. Dezember, dem möglichen „Tag der Landesverfassung“.

von shz.de

erstellt am 24.Jan.2017 | 11:06 Uhr