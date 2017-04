Landtagswahl 2017 : Willkommenskultur oder Abschiebung? Die Flüchtlingspolitik der Parteien in SH im Überblick

Weiter so: Die an der Landesregierung beteiligte SPD verweist in ihrem Programm auf das, was sie für Flüchtlinge bereits geleistet hat. Bei einer Wiederwahl wollen die Genossen Kommunen und Ehrenamt weiter stärken, mehr Verwaltungsrichter für Asylklagen einstellen und den kommunalen Flüchtlingspakt zum Integrationspakt weiterentwickeln. Vor allem in den Kommunen will die SPD „bereits vorhandene Strukturen nutzen und symbolische Doppelstrukturen vermeiden“.