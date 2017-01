Viele Züge zu spät – Millionen-Strafen drohen

Fast jeder zehnte Zug bei den Regionalverbindungen in Schleswig-Holstein war 2016 deutlich zu spät – und ausgerechnet auf den fahrgaststarken Routen nach Hamburg lagen die Quoten deutlich darunter. So kam die Linie Flensburg-Hamburg nur auf 82,1 Prozent, die Strecke Kiel-Hamburg auf 83,8 und die Marschbahn zwischen Sylt und der Elbmetropole auf lediglich 87,4 Prozent rechtzeitige Züge. Diese Zahlen drücken den Landesdurchschnitt runter auf 91,4 Prozent. „2016 war nicht gut. Das sind Werte, die nicht zufriedenstellen können“, sagt Dennis Fiedel, Sprecher des Verkehrsverbundes Nah.SH. Die vom Land und den Kreisen getragene Gesellschaft hat die Pünktlichkeitsstatistik für das vergangene Jahr zusammengestellt.

Mit dem schlechtesten Monatsergebnis überhaupt waren die Passagiere zwischen Kiel und Eckernförde geschlagen: Es betrug im November magere 66,4 Prozent. Nicht viel besser sah es im selben Monat für die gesamte, auch stark frequentierte Linie Kiel-Flensburg mit 68,8 Prozent aus. Mehr als jeder vierte Zug fuhr dort also zu spät. Wobei zu spät im Sinne der Statistik schon deutlich zu spät meint: Darunter fällt erst alles, was dem Fahrplan mindestens sechs Minuten hinterherhinkt. Auch auf den Routen Flensburg-Hamburg und Kiel-Hamburg erwies sich der November als vertracktester Monat – mit schlappen 70 beziehungsweise 75,9 Prozent pünktlichen Verbindungen.

„Überwiegend“ erklärt Fiedel die Verspätungen auf den Hauptstrecken in Schleswig-Holstein mit „zahlreichen Bauarbeiten“. Das sei „Fluch und Segen zugleich“. „Nachdem Jahrzehnte nichts in die Infrastruktur investiert worden ist, geschieht dies jetzt endlich – sorgt aber vorübergehend unweigerlich für Beeinträchtigungen.“ Zwar würden für derartige Eingriffe immerhin Baufahrpläne aufgestellt, um einen noch einigermaßen verlässlichen Verkehr zu organisieren. Doch stehe dafür dann meist nur ein Gleis statt zwei in beide Richtungen zur Verfügung. „Wenn dann noch irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, gibt es keine Möglichkeiten mehr zum Ausweichen“, erklärt der Nah.SH-Sprecher.

Für die nahe Zukunft macht er den Bahnfahrern jedoch wenig Hoffnung auf drastische Verbesserungen: „2017 und 2018 werden uns wieder relativ viele Baustellen begleiten. Es ist nicht realistisch, dass wir da den ganz großen Sprung schaffen.“

Ganz ungeschoren kommen die Verkehrsunternehmen übrigens nicht davon, wenn sie zu sehr bummeln. Sie müssen in der Regel Strafzahlungen an das Land entrichten für alles, was die Schwelle von 93 Prozent Pünktlichkeit unterschreitet. Die sogenannten Malus-Beträge für 2016 werden laut Nah.SH aber erst in einigen Monaten ausgerechnet sein. Für 2015 wurden rund 5,7 Millionen Euro fällig.

Täglich nutzen rund 140 000 Fahrgäste in Schleswig-Holstein die Regionalverbindungen der Eisenbahnen.