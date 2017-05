Unfall zwischen Quickborn und Schnelsen-Nord : Lkw mit Schweinehälften umgekippt: A7 ist wieder frei

vergrößern 1 von 2 Foto: Georg Wendt/dpa 1 von 2

Quickborn | Nach einem Lkw-Unfall war die A7 zwischen Quickborn und Hamburg-Schnelsen-Nord in beiden Richtungen voll gesperrt - mittlerweile sind beide Straßen wieder frei. Auf seiner Fahrt in Richtung Süden war der Laster in der Nacht in einer Baustellenkurve in die Leitplanke gerast und umgekippt, der Fahrer wurde laut Feuerwehr verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Da der 40-Tonner, der mit Schweinehälften beladen war, Diesel verloren hat, wurde die Autobahn in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung der A7 in Richtung Süden dauerte bis zum Mittag an.

Der Lkw wurde mit Hilfe von zwei Kränen geborgen. Wegen der Schweinehälften müssten die Einsatzkräfte besonders vorsichtig vorgehen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Feuerwehr rückte mit mehr als 40 Einsatzkräften aus. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Es waren Umleitungen ausgeschildert - doch auch die Nebenstrecken waren stark überlastet.

(mit dpa)

Blaulichtmonitor

von Anna-Kathrin Gellner

erstellt am 05.Mai.2017 | 14:40 Uhr