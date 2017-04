Teurer ÖPNV : In Schleswig-Holstein fahren so viele Autos wie noch nie

vergrößern 1 von 1 Foto: imago/allOver 1 von 1

Kiel | Trotz aller Appelle zum Umsteigen auf Bus, Bahn und Fahrrad ist die Zahl der Autos in Schleswig-Holstein massiv gestiegen. Allein seit der Jahrtausendwende hat sich der Bestand der Kraftfahrzeuge im nördlichsten Bundesland um 30,2 Prozent auf 1,92 Millionen vergrößert. Seit 1990 gab es sogar ein Plus um 52,4 Prozent. Das geht aus Zahlen des Statistikamts Nord hervor. Damit übertrifft die Zunahme des Blechs auf den Straßen die Zunahme der Einwohner um ein Vielfaches: Die ist seit dem Millennium nur um 2,4 Prozent geklettert. Nicht allein in den Flächenkreisen, sondern auch in den vier kreisfreien Städten mit ihrem vergleichsweise gut ausgebauten ÖPNV hat sich der Kfz-Bestand signifikant vergrößert.

Umweltschützer zeigen sich über das Ausmaß „überrascht“, so Ingo Ludwichowski, Geschäftsführer des Naturschutzbunds (Nabu). Er meint: „Die Zahlen zeigen, dass die Politik den Individualverkehr so attraktiv gemacht hat, dass viele nicht auf das eigene Auto verzichten wollen.“ Denn immerhin sei das Angebot im regionalen Bahnverkehr auch besser geworden. Allerdings kritisiert Ludwichowski, „dass die Fahrscheine für den ÖPNV einfach zu teuer sind“. Diese Ansicht teilt der Sprecher des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND), Tobias Langguth. Er vermisst ein ausgewogenes System von Zuckerbrot und Peitsche, um eine umweltfreundlichere Mobilität zu erreichen. „Es gibt in der Debatte zwar viele Peitschenhiebe – nämlich den erhobenen Zeigefinger, wenn man das Auto benutzt. Es fehlt aber am Zuckerbrot, also an Anreizen zum Umsteigen.“ Nabu und BUND begrüßen, dass die Wahlprogramme fast aller Parteien ein günstiges landesweites ÖPNV-Jahresticket für Azubis und Studenten vorsehen.

„Unabhängig von der Antriebstechnik kommen wir auch künftig nicht um die individuelle Fortbewegung herum. Die Menschen wollen sich flexibel fortbewegen“, kommentiert ADAC-Sprecher Ulf Evert die Zahlen. „In der Konsequenz muss man dann auch weiter genug Straßen zur Verfügung stellen.“

„Durch eine weitere Stärkung des ÖPNV wird das Land dem grundsätzlichen Trend zur Motorisierung in der Gesellschaft nicht entgegenwirken – aber seine negativen Auswirkungen reduzieren, etwa durch den weiteren Ausbau des Schienenverkehrs“, sagt Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD). Ein von seinem Ressort in Auftrag gegebenes Gutachten prognostiziert bis 2030 eine Zunahme der Pkw-Nutzung in Schleswig-Holstein um zehn Prozent. Meyer führt den Anstieg der Autos maßgeblich auf die „wachsenden Mobilitätsanforderungen der Bevölkerung“ zurück. Das betreffe insbesondere die stetig steigende Zahl von Pendlern. Die Entwicklung sei bundesweit ähnlich.

Ein Stück weit spiegelt sich ein grundsätzlich höheres Mobilitätsbedürfnis auch in der Nutzung der Regionalbahnen wider: Die damit zurückgelegten Personenkilometer sind laut Fahrverbund Nah.sh ebenfalls gestiegen – in den letzten zehn Jahren um 18 Prozent. Einen am Dienstag vom Statistikamt Nord für den ÖPNV gemeldeten Rückgang von 2,2 Prozent 2016 führen Experten darauf zurück, dass diese Zählung nur Anbieter mit Sitz in Schleswig-Holstein erfasst, die Marschbahn seit dem Übergang von der NOB an die DB Ende 2016 aber davon nicht mehr erfasst wird.

