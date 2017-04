Fernbusanbieter : Greifswald, Luzern, Södertälje: Flixbus nimmt neue Ziele ab SH ins Programm

vergrößern 1 von 1 Foto: imago/Ralph Peters 1 von 1

Kiel | Der Fernbus-Anbieter Flixbus nimmt mit dem Sommerfahrplan 2017 neue Ziele ab Schleswig-Holstein ins Programm. Reiselustige können demnach nicht nur neue Ziele im europäischen Ausland per Bus erreichen, auch an den innerdeutschen Verbindungen ab Schleswig-Holstein wurde gefeilt.

Ab Kiel, Flensburg und Lübeck geht es mit den neuen Bussen täglich nach Greifswald an der Ostsee und ins polnische Stettin. Die dänische Hauptstadt Kopenhagen soll künftig bis zu dreimal täglich angesteuert werden.

In Skandinavien kommt außerdem das schwedische Södertälje hinzu. Die Stadt südwestlich von Stockholm wird künftig täglich von Lübeck aus angefahren. Ab Flensburg geht ein neuer Nachtbus ins dänische Odense.

In die Berge geht es ab Kiel. Luzern in der Schweiz wird von der Landeshauptstadt künftig per Nachtbus angesteuert. Richtung Süden kommt außerdem eine neue Verbindung in Richtung Fulda ab Flensburg und Kiel hinzu.

Weitere Nachtbusse fahren täglich ab Flensburg nach Mannheim, Darmstadt und zum Frankfurter Hauptbahnhof.

erstellt am 19.Apr.2017 | 11:06 Uhr