Landtagswahl in SH 2017 : Verfassungsschutz rechnet nicht mit NPD auf dem Wahlzettel

Kiel | Auch nach dem Scheitern des NPD-Verbotsverfahrens rechnet der Verfassungschutz nicht mit einer Teilnahme der NPD an der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. „Es würde uns überraschen, wenn die NPD am 7. Mai antritt“, sagte Schleswig-Holsteins Verfassungsschutzchef Dieter Büddefeld.

Am Dienstag hatte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einen Verbotsantrag der Länder zurückgewiesen. Die Richter hielten es für ausgeschlossen, dass die NPD durch Wahlen, ihre „Kümmerer-Strategie“ vor Ort oder durch Druck und ein Klima der Angst ihre Ziele erreicht. Die Partei hat seit dem Erstarken der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) auch an Boden verloren. Zwar distanziert sich die AfD davon, Schnittmengen mit der NPD zu haben, doch viele Parteimitglieder sind wegen ihrer Nähe zum Rechtsextremismus umstritten. Außer der NPD etablieren sich in der rechten Szene mit „Die Rechte“, „Der III. Weg“ und der „Bürgerbewegung pro NRW“ weitere Parteien. Wachsenden Zulauf verzeichnet die völkisch geprägte „Identitäre Bewegung“, die insbesondere junge Menschen ansprechen will.

Die Schlagkraft der NPD sei im Norden insgesamt zu schlecht, sagt Büddefeld. „Sie haben schlicht Schwierigkeiten, Kandidaten aufzustellen.“ Außerdem grabe ihnen die AfD viele Wähler ab. Büddefeld rechnet nicht mit einem Wiedererstarken der NPD in Schleswig-Holstein. „Wir sehen eher, dass sich der rückläufige Trend fortsetzen wird“, sagte er.

Die Partei habe sich marginalisiert. Sie sei nicht mehr überall in der Fläche existent, einige Kreisverbände seien deshalb bereits fusioniert. Die Zahl ihrer Mitglieder sei weiter rückläufig. „Wir haben im vergangenen Jahr keine von der NPD organisierte öffentliche Kundgebung gehabt.“ Der Behördenleiter sieht die Arbeit der Verfassungsschützer im Land durch das Karlsruher Urteil bestätigt.

Das Bundesverfassungsgericht urteilte am Dienstag, die rechtsextreme NPD sei verfassungsfeindlich, aber zu bedeutungslos für ein Verbot. „Sie wird also weiterhin Beobachtungsobjekt der Behörden bleiben“, sagte Büddefeld. Im Norden habe die NPD „nur ein geringes Potenzial“.

erstellt am 18.Jan.2017 | 07:40 Uhr