Dänemark : Sechs Tote in einem Haus bei Randers gefunden

Randers | In einem Haus im dänischen Ulstrup südlich der Stadt Randers sind am Montag sechs Leichen entdeckt worden. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um zwei Erwachsene und vier Kinder.

Laut Pressemitteilung der Polizei von Ostjütland ging am Mittag ein Hinweis auf verdächtige Vorgänge in dem Haus ein. „Bei Ankunft vor Ort fand man sechs Personen, zwei Erwachsene und vier Kinder, die allesamt tot waren“, schrieb die Polizei. Rechtsmediziner und Spurensicherung sind im Einsatz, am Dienstag will die Polizei Details bekanntgeben. Lokalzeitungen sprechen von einer Familientragödie.

von nordschleswiger.dk

erstellt am 09.Jan.2017 | 20:24 Uhr

