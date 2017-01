Spitzenkandidat der Grünen zur Bundestagswahl : Robert Habeck: Die Grünen müssen mehrheitsfähige Politik machen

1 von 1 Foto: arifoto UG 1 von 1

Kiel | Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck von den Grünen hat seine Partei aufgefordert, in zentralen Fragen um mehrheitsfähige Positionen über das eigene Milieu hinaus zu ringen. „Wir müssen nicht die Partei neu erfinden, aber ich möchte, dass die Antworten von uns Grünen breit mehrheitlich geteilt werden“, sagte Habeck. Von der Agrar- und Umweltpolitik bis zur Bildungs- und Sozialpolitik sollten sie solche Angebote machen.

„Es reicht nicht zu sagen, dass wir in der Gesellschaft eine relevante Rolle spielen, sondern wir müssen das durch unsere Politik beweisen“, sagte Habeck, der Spitzenkandidat der Grünen zur Bundestagswahl werden will. „Wir sollten keine Position einnehmen nach dem Motto ,Je mehr man uns hasst, desto richtiger machen wir alles‘.“

Die Grünen insgesamt könnten ihre vielen Erfahrungen aus den Ländern besser nutzen. Infolge ihrer Beteiligung an elf Landesregierungen beeinflussten sie über den Bundesrat massiv die Politik in Deutschland. „Es gibt nicht nur viel Fachwissen“, sagte Habeck. „Vor allem gestalten wir ja die Wirklichkeit. Windkraftausbau, Stromnetze, Regeln in der Landwirtschaft - das verändert ja tatsächlich etwas.“ Und auf Bundesebene wirkten die Grünen über den Bundesrat an Regierungsentscheidungen längst mit. „Unsere Regierungsbeteiligungen in den Ländern zeigen, dass die Grünen bereit sind für die Bundesregierung.“

Er setze als Minister seit viereinhalb Jahren grüne Politik um, sagte Habeck. Dabei habe er ständig mit Menschen zu tun, die durch grüne Politik herausgefordert werden. „Wir wollen Atomkraftwerke abschalten und ich treffe Ingenieure, die für den Betrieb der AKW ausgebildet wurden“, erläuterte Habeck. „Wir wollen die Agrarwende, aber dafür muss ich mit Landwirten reden, die dann eben nicht mehr ihr Grünland umbrechen dürfen oder die Filter in die Ställe bauen müssen.“ Die Grünen wollten die Energiewende, und er treffe Bürger, die deshalb Sorgen haben. „Wenn ich Kohlekraftwerke abschalten will, können mir die, die ihre Jobs verlieren, nicht egal sein.“

Da er sich so oft mit Betroffenen grüner Politik auseinandersetzen müsse, habe sich sein Herangehen an Problemlösungen verändert, sagte Habeck. „Ich erfahre täglich dass Leute nicht einfach gut finden, was ich mache und dass es für Menschen auch negative Konsequenzen haben kann.“ Diesen Blick müssten die Grünen in ihre Strategie, Argumentationsmuster und Angebote einpreisen.

„Wir müssen dafür sorgen, dass grüne Politik nicht auch Totalverlierer und dann Gegner produziert.“ Eine solche Rolle sei neu für die Partei, auch, weil sie selten zuvor so viel mitzubestimmen habe, sagte Habeck. „Wir dürfen uns nicht ins Kämmerlein zurückziehen und sagen: ,Je mehr Widerspruch wir ernten und je kleiner die Zustimmung wird, umso mehr sind wir auf der richtigen Seite der Geschichte‘ - das wäre fatal.“

von dpa

erstellt am 03.Jan.2017 | 07:06 Uhr