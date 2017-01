Bundesverfassungsgericht : „NPD ist völlig bedeutungslos“: So reagieren Politiker in SH auf das Urteil

1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Kiel | Politiker unterschiedlicher Couleur haben sich in Schleswig-Holstein nach dem Scheitern des NPD-Verbotsverfahrens für einen weiteren entschlossenen Kampf gegen Rechts ausgesprochen.

Die NPD verliert mit dem Erstarken der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) an Boden. Die 2013 gegründete Partei ist mit ihren Themen erfolgreicher, als es die NPD je war, und sticht die Nationalen vor allem in Ostdeutschland aus, wo sie traditionell am stärksten sind. Zwar distanziert sich die AfD davon, Schnittmengen mit der NPD zu haben, doch viele Parteimitglieder sind wegen ihrer Nähe zum Rechtsextremismus umstritten.

Schleswig-Holsteins Innenminister Stefan Studt (SPD) sagte nach der Urteilsverkündung, die NPD müsse weiterhin mit allen Mitteln des demokratischen Rechtsstaats bekämpft werden. „Dazu hat uns das heutige Urteil nicht nur legitimiert, sondern geradezu aufgefordert“, sagte Studt am Dienstag. Die NPD bleibe auch in Zukunft ein Schwerpunkt der Beobachtung durch den schleswig-holsteinischen Verfassungsschutz.

Das Bundesverfassungsgericht urteilte am Dienstag, die rechtsextreme NPD sei verfassungsfeindlich, aber zu bedeutungslos für ein Verbot. Mit dieser Entscheidung wurde ein Schlusspunkt unter die jahrelangen politischen Bestrebungen für eine Auflösung der Partei gesetzt. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts sei uneingeschränkt zu respektieren, betonte Studt. „Gleichwohl bedauere ich, dass es nicht zu einem Verbot der NPD gekommen ist.“

Chronologie des NPD-Verbortsverfahrens 2003: Die Karlsruher Richter stellen das erste Verbotsverfahren gegen die NPD ein. Grund sind zahlreiche Verbindungsleute (V-Männer) des Verfassungsschutzes in NPD-Führungsgremien. Das Verbot hatten Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat Anfang 2001 unter dem Eindruck zunehmender Gewalt rechtsextremer Täter beantragt. August 2007: Eine Hetzjagd von Jugendlichen auf acht Inder in der sächsischen Stadt Mügeln belebt die Debatte um ein NPD-Verbot neu. Der Vorstoß des damaligen SPD-Chefs Kurt Beck, ein neues Verfahren prüfen zu lassen, stößt in anderen Parteien aber auf Skepsis. April 2008: Die SPD-Innenminister kommen zu dem Schluss, vor einem NPD-Verbot müssten zunächst nachrichtendienstliche Zugänge „abgeschaltet“ und dann erneut Erkenntnisse über die Partei gesammelt werden. Die Union lehnt einen neuen Anlauf weiter ab. März 2012: Die Innenminister der Länder beschließen, wieder systematisch Beweise gegen die rechtsextreme Partei zu sammeln und auf V-Leute in der NPD-Führung zu verzichten. November 2012: Die NPD will beim Verfassungsgericht ihre Verfassungstreue prüfen lassen. Ihre Argumentation: Die Partei werde durch die Behauptung, sie sei verfassungswidrig, in ihren Rechten verletzt. Die Richter weisen den Vorstoß im März 2013 ab. Dezember 2012: Der Bundesrat beschließt, ein neues Verbotsverfahren einzuleiten. Nur Hessen enthält sich. März 2013: Die schwarz-gelbe Bundesregierung verzichtet darauf, sich dem Antrag der Länder anzuschließen. Im April stimmt auch der Bundestag gegen einen eigenen Verbotsantrag. November 2013: Die Arbeitsgruppe der Innenministerkonferenz hat die Beweismittel zusammengetragen und den Verbotsantrag fertiggestellt, wie Baden-Württembergs Innenministerium mitteilt. Dezember 2013: Der Bundesrat reicht den Verbotsantrag ein. Mai 2015: Die Länder legen vom Verfassungsgericht angeforderte neue Beweise zur Abschaltung von Geheimdienstinformanten vor. August 2015: Der Bundesrat reicht weitere Beweisunterlagen ein, die unter anderem belegen sollen, dass die NPD seit 2013 besonders aggressiv gegen Asylbewerber vorgehe. Dezember 2015: Das Bundesverfassungsgericht setzt eine dreitägige mündliche Verhandlung von 1. bis 3. März 2016 an.

SPD-Landeschef Ralf Stegner sagte: „Verbotsanträge sind natürlich nicht das einzige Instrument gegen rechte Gewalt. Unser Kampf gegen völkisch-nationalistische Ideologien wird konsequent und furchtlos weitergeführt.“ Die SPD bleibe bei der Auffassung, Nazis hätten nichts in den Parlamenten verloren und für deren Propaganda dürften keine Steuergelder verwendet werden.

Der SSW-Landtagsabgeordnete Lars Harms sagte, die Verfassungsrichter hätten geäußert, der Gesetzgeber könne verfassungswidrige Parteien per Grundgesetzänderung von der Parteienfinanzierung ausschließen. „Diesen Ansatz sollten wir mit Nachdruck weiter verfolgen. An der Verfassungswidrigkeit der NPD besteht ja dank Urteil kein Zweifel mehr.“ Der Vorsitzende der CDU Schleswig-Holstein, Daniel Günther, sagte: „Die NPD ist verfassungsfeindlich. Sie ist zugleich völlig bedeutungslos. Unsere demokratische Gesellschaft wird mit den wenigen Verirrten fertig.“ Dieses Urteil müsse die NPD-Funktionäre härter treffen als jedes Verbot. Die NPD bedeutungslos zu halten, sei Aufgabe der demokratischen Parteien.

Der innenpolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Burkhard Peters, mahnte, die parlamentarische Bedeutungslosigkeit dürfe nicht in Sicherheit wiegen. „Die NPD ist und bleibt ein Wolf im Schafpelz.“ Der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Rasmus Andresen nannte das gescheiterte Verbotsverfahren eine schlechte Nachricht im Kampf gegen Rechts und eine Niederlage der Länderinnenminister.

FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki und FDP-Landeschef Heiner Garg meinten: „Heute haben eigentlich alle verloren ­ außer die NPD.“ Das Urteil zeige einmal mehr: „Wir müssen die Rechten mit Argumenten bekämpfen und nicht mit politischen Symbolen.“ Zustimmung zum Urteil kam von den Piraten. „Wir Piraten begrüßen das Urteil, weil es ein Erstarken der NPD schon im Kein erstickt und gleichzeitig aussagt, dass unsere Demokratie stark genug ist, die Meinung weniger Verirrter zu verkraften“, sagte die Landtagsabgeordnete Angelika Beer. Eine Entwarnung sei es aber nicht, da sich die Rechtsextremisten seit einigen Monaten neu aufstellten. Deshalb sei es wichtig, dass alle Demokraten Rechtsextremismus und Populismus entschieden entgegentreten.

17.Jan.2017