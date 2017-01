Sitzungswoche in Kiel : HSH und MOIN.SH: Die Themen im Landtag

1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Kiel | In diesmal nur zwei Tagen müssen sich die Landespolitiker mit zig Themen beschäftigen, denn am Freitag treffen sich die Grünen zum Landesparteitag. Einer der Kernpunkte im Kieler Parlament ist einmal mehr das Finanzdesaster rund um die HSH Nordbank – denn es gibt einen neuen Bericht zu deren „Bad Bank“. Klar ist in dem Wirtschaftsdickicht nur: Das sorgt auch wieder für gegenseitige Vorwürfe.

Auch eine ethische Frage ist Thema: Sollte man afghanische Flüchtlinge in ihr Heimatland zurückschicken? Ein aktueller Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sagt aus, dass sich die Lage in Afghanistan seit April 2016 „rapide verschlechtert“ habe. Die Landesregierung kündigte daher an, Abschiebungen dorthin vorerst auszusetzen – und bekommt dafür Gegenwind von der FDP.

Am Donnerstag könnte es spannend für Bus- und Bahnfahrer werden: Die Landesregierung möchte unter dem Stichwort MOIN.SH den Nahverkehr verbessern: Auf der Liste stehen WLan in Nahverkehrszügen und eine Unterstützung für Busse im ländlichen Raum.

Mehr über diese und weitere Themen im Landtag:

Die dunkle Seite der HSH: Wie viel Miese macht die „Bad-Bank“? Kurz gefasst: - Es gibt einen neuen Bericht zur hsh portfoliomangement AöR, der ausgegliederten „Bad-Bank“ der HSH Nordbank. Er wird am Mittwoch vorgestellt. - Die faulen Schiffskredite darin haben an Wert verloren und drohen, noch weiter abzuschmieren. - Die HSH Nordbank muss nach einer Auflage der EU-Kommission im nächsten Jahr verkauft werden. - Landespolitiker und Experten sind sich uneins, wie hoch sich die HSH-Verluste im Haushalt von SH einbuchen werden. - Die Schätzungen gehen von 16 bis 20 Milliarden Euro. - Politiker streiten sich, inwiefern die jetzige Landesregierung und die Vorgängerregierung von CDU-FDP bei HSH-Entscheidungen falsch gehandelt haben. Darum geht es genau: Fakt ist, dass die HSH Nordbank, an der die Länder Schleswig-Holstein und Hamburg mit rund 85 Prozent beteiligt sind, nach einer Auflage der EU-Kommission im nächsten Jahr verkauft werden muss. Damit ein Verkauf überhaupt funktionieren kann, durfte das Kreditinstitut faule Schiffskredite abgeben. Dazu wurde im vergangenen Jahr die hsh portfoliomangement AöR gegründet. Die FDP hatte im Herbst einen Regierungsbericht verlangt, der über deren Entwicklung informieren sollte. Der Bericht liegt nun vor und er sieht düstere Wolken über der „Bad-Bank“. In dem Bericht heißt es: „Eine besondere Herausforderung für die Anstalt ist die Entwicklung auf den Schifffahrtsmärkten. Sie hat sich nach der Übertragung des Portfolios weiter verschlechtert. Die hsh portfoliomanagement AöR geht davon aus, dass die negative Entwicklung weiter anhalten wird.“ So haben die für 2,4 Milliarden Euro übernommenen Kredite für 256 Schiffe in den vergangenen Monaten an Wert verloren. Laut dem Regierungsbericht war bis Ende September 2016 ein Verlust von 341,1 Millionen Euro aufgelaufen. Und: Derzeit liegt Regierungsangaben zufolge für keinen einzigen der 590 Kreditverträge eine „gesunde Finanzierung“ vor. Bei 84 Prozent der Verträge ist eine Restrukturierung erforderlich, „andernfalls liegt die Ausfallwahrscheinlichkeit bei 100 Prozent. Für das erste Halbjahr 2017 strebt die Landesregierung gemeinsam mit Hamburg nun eine Änderung des Staatsvertrags zur hsh portfoliomangement AöR an. Dabei handelt es sich um die Reduzierung der Kreditermächtigung auf den nach Einschätzung der beiden Länder erforderlichen Betrag – von 6,2 Milliarden auf 4,9 Milliarden Euro. Der hierfür erforderliche Gesetzentwurf liegt bereits dem Landtag vor. Streit gibt es weiterhin zu den möglichen Auswirkungen der HSH-Nordbank-Verluste auf den Haushalt des Landes Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) bezifferte die möglichen Kosten für die beiden Länder Hamburg und Schleswig-Holstein als Eigner der HSH Nordbank auf bis zu 16 Milliarden Euro – „wenn es schlecht läuft“. Der Bonner Wirtschaftsprofessor Martin Hellwig kommt in einem Artikel für das Fachblatt „Wirtschaftsdienst“ auf mindestens 17 Milliarden Euro, FDP-Fraktionschef Kubicki spricht von 20 Milliarden Euro. Er ist der Meinung, dass die Abwicklung der HSH Nordbank für die Steuerzahler günstiger gewesen wäre. SPD, Grüne und SSW wollen die Rolle der CDU-FDP-Landesregierung bei der voreiligen Absenkung der Länder-Garantie für die Bank im Jahr 2011 aufarbeiten. Die FDP will die Vorgänge um die Bewertung der faulen Schiffskredite aus dem vergangenen Jahr unter die Lupe nehmen.

Terrorprävention: Mehr Überwachung für mehr Sicherheit? Kurz gefasst: - Der Landtag diskutiert am Mittwoch, wie man islamistische Gefährder stoppen kann. - Die FDP fordert Fußfesseln für „Gefährder“ und mehr Aufklärung über religiösen Extremismus. - Die Piraten wollen die Freiheitsrechte stärken und staatliche Überwachung beschränken. - Die CDU will schneller und leichter abschieben. Darum geht es genau: In einer Debatte um die Themen Terrorismusbekämpfung und Überwachung stehen Anträge von FDP, Piraten und CDU auf der Tagesordnung. Die Liberalen wollen unter anderem erreichen, dass sich die Landesregierung auf Bundesebene für die Einführung von elektronischen Fußfesseln einsetzt. Insbesondere sogenannte Gefährder sollen mit dieser Methode besser überwacht werden können. Im Bereich Prävention fordert die FDP bestehende Projekte wie etwa das Landesprogramm gegen religiös begründeten Extremismus in Schleswig-Holstein mit mehr Personal auszustatten. Auch in Haftanstalten und Flüchtlingsunterkünften soll gezielt über Extremismus aufgeklärt werden. Außerdem müsse der Landesverfassungsschutz in seinen Kompetenzen gestärkt werden. Die Piraten hingegen setzen auch „in Zeiten fundamentalistischer Angriffe“ auf die Wahrung der Freiheitsrechte und wollen staatliche Überwachung beschränken. In einem erneuten Anlauf fordern sie die Landesregierung auf, über den Bundesrat die massenhafte Vorratsdatenspeicherung zu kippen. Laut einem Urteil des EuGH sei die derzeitige Regelung „unverhältnismäßig und grundrechtswidrig“, meinen die Piraten. Nach Ansicht der Union steht Deutschland „im Fokus des islamistischen Terrors“. Vor diesem Hintergrund erhebt sie in einem Zehn-Punkte-Katalog Forderungen zum „Schutz der Menschen vor terroristischen Gefahren“. So sollen Gefährder nach dem Willen der Christdemokraten länger als die bisherigen drei Monate in Abschiebehaft genommen werden können. Und: Ausreisepflichtige sollen unverzüglich abgeschoben werden. Andernfalls müssten ihren Heimatländern beispielsweise finanzielle Hilfen gekürzt werden, sofern sie ihre Staatsbürger nicht aufnehmen wollen.

Abschiebungen nach Afghanistan – aussetzen oder verstärken? Kurz gefasst: - Ein aktueller Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sagt aus, dass sich die Lage in Afghanistan seit April 2016 „rapide verschlechtert“ habe. Der Landtag setzt sich daher am Mittwoch mit Abschiebungen in das Land auseinander. - Die Landesregierung will Abschiebungen nach Afghanistan für drei Monate aussetzen, bis klar ist, wie sicher es in Afghanistan ist. - Die Piraten fordern einen Abschiebestopp nach Afghanistan und fordern Informationen über bisherige und geplante Abschiebungen. - Die FDP fordert schnellere Abschiebungen und will auch wieder eine eine Abschiebehaftanstalt. Darum geht es genau: Nach der umstrittenen Abschiebung von 34 abgelehnten Asylbewerbern nach Afghanistan Ende vergangenen Jahres strebt die Bundesregierung weitere Zwangsrückführungen an. Die Piraten fordern nun einen klaren Abschiebestopp für Afghanen und das Bekenntnis des Landtages, dass Afghanistan kein sicheres Land sei. Zudem soll die Landesregierung zu Beginn der Debatte einen Bericht „über die geplanten oder bereits vorgenommenen Abschiebungen von Flüchtlingen nach Afghanistan geben“. Die Landesregierung hat unterdessen angekündigt, Schleswig-Holstein werde Abschiebungen nach Afghanistan für drei Monate aussetzen, falls der Bund keine wesentlich anderen Informationen zur Lage im Land liefert als ein aktueller Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Dem Bericht sei in keiner Zeile zu entnehmen, dass das sehr relevante völkerrechtliche Gremium Afghanistan für ein sicheres Land halte, sagte Ministerpräsident Torsten Albig im Einklang mit Innenminister Stefan Studt (beide SPD) vor wenigen Tagen. CDU und FDP kritisierten hingegen die Ankündigung für einen vorübergehenden Abschiebestopp. Mitberaten wird ein von der FDP vorgelegter Antrag, der allgemein zu schnelleren Abschiebungen aufruft und eine zentrale Abschiebungsbehörde in Schleswig-Holstein sowie eine Abschiebehaftanstalt – unter anderem auch für sogenannte Gefährder – fordert. Während sich zuletzt auch einige Kreise öffentlich für ein solches vom Land geführtes Abschiebegewahrsam aussprachen, sieht Innenminister Studt hierfür keinen Bedarf. Das Land hatte vor etwa zwei Jahren das Abschiebegefängnis in Rendsburg geschlossen.

Bestattungsrecht: Darf Opas Urne auf den Kamin? Kurz gefasst: - Die Piraten fordern, den Friedhofszwang zu lockern, ihr Entwurf für die Reform des Gesetzes ist am Mittwoch Thema im Parlament. - Viele Menschen in SH wollen für sich keine klassische Erdbestattung, sondern möchten verbrannt werden. - Bislang darf die Asche von Verstorbenen nicht zu Hause aufbewahrt oder im Garten verstreut werden. - Die CDU und die Kirchen möchten den Zwang der Beisetzung auf Friedhöfen beibehalten. - Die Regierungsfraktionen haben bei dieser Abstimmung die Fraktionsdisziplin aufgehoben. Darum geht es genau: Mit ihrem Vorstoß zur Reform des Bestattungsgesetzes setzen sich die Piraten für eine Lockerung des Friedhofszwangs ein. Sie wollen Angehörigen ermöglichen, die Urne mit der Asche eines Verstorbenen für bis zu zwei Jahre im häuslichen Bereich zu verwahren – beispielsweise auf dem Kaminsims oder im eigenen Garten. Außerdem soll es erlaubt werden, die Asche auch außerhalb von Friedhöfen auf privatem Gelände beziehungsweise von Gemeinden genehmigten Gebieten zu verstreuen. Spannend ist dabei: Ob es in Schleswig-Holstein ein neues Bestattungsgesetz geben wird, ist weiter offen. Entgegen der gängigen Praxis verzichtete der Innen- und Rechtsausschuss in seiner letzten Sitzung im Januar auf eine Empfehlung zum Gesetzentwurf. Der Grund: Die Koalitionsfraktionen haben ihren Abgeordneten das Abstimmungsverhalten freigegeben, das heißt, die Fraktionsdisziplin ist aufgehoben. Die CDU hingegen kündigte an, geschlossen gegen das Gesetz zu stimmen. Ebenso wie die CDU sorgen sich vor allem die Kirchen um die Totenruhe sowie um „gute Sitten und Pietät“. Das sehen die Piraten anders: Eine Umfrage habe ergeben, dass 75 Prozent der Schleswig-Holsteiner eine Stärkung ihres Selbstbestimmungsrechts über den Tod hinaus wünschen. „Die traditionell übliche Erdbestattung ist in Schleswig-Holstein nicht mehr die Regel. Bereits 70 Prozent der vollzogenen Bestattungen erfolgen durch Urnenbeisetzung“, heißt es zur Begründung in dem Gesetzentwurf. Weiter argumentieren die Piraten: „Nach einer repräsentativen Meinungsumfrage wünscht sich jeder elfte Bundesbürger, dass seine Asche später zu Hause beziehungsweise im eigenen Garten aufbewahrt wird.“ Von den Angehörigen bestehe sogar bei jedem Dritten dieser Wunsch. Voraussetzung für die neuen Regelungen soll aber in jedem Fall der schriftliche Wille des Verstorbenen sein.

MOIN.SH: Mehr Geld für Bus und Bahn Kurz gefasst: - Die Regierung will mehr Geld in den Nahverkehr stecken, der entsprechende Antrag ist Thema am Donnerstag. - Bus und Bahn sollen kundenfreundlicher und besser vernetzt werden. - Landesweit sollen alle Nahverkehrszüge künftig mit WLan ausgestattet werden. - Die Finanzierung soll den schmissigen Namen MOIN.SH tragen - Sondervermögen „zur Förderung von Mobilität und Innovation des Schienenpersonennahverkehrs im Land Schleswig-Holstein“. - Das Sondervermögen darf Mittel in Höhe von maximal 20 Millionen Euro enthalten, die Finanzierung kommt vom Bund. Darum geht es genau: Die Koalitionsfraktionen wollen den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Land ausbauen. Ziel ist es, Bahn- und Bus-Angebote unter kunden- und umweltfreundlichen Aspekten zu modernisieren und besser miteinander zu vernetzen. Konkret soll das bedeuten: mehr Pünktlichkeit sowie „Echtzeit“-Informationen zu Abfahrten und Anschlussverbindungen. Zudem sollen landesweit alle Nahverkehrszüge künftig mit WLan ausgestattet werden. Außerdem sollen Bürgerbusse und Rufbussysteme in ländlichen Räumen unterstützt werden. Der SH-Tarif soll auf ein Norddeutsches Tarifverbundsystem mit den Nachbarländern Hamburg und Niedersachsen ausgeweitet werden. Um die angepeilten Ziele auf ein noch festeres Fundament zu stellen, regen die Koalitionsfraktionen per Gesetzentwurf die Einrichtung eines Sondervermögens „zur Förderung von Mobilität und Innovation des Schienenpersonennahverkehrs im Land Schleswig-Holstein“ (Sondervermögen MOIN.SH) an. Es soll auf den jeweils gültigen landesweiten Nahverkehrsplan ausgerichtet sein. Das Wirtschaftsministerium soll dem Entwurf zufolge ermächtigt werden, dem Sondervermögen Mittel in Höhe von maximal 20 Millionen Euro zuzuführen. Das Haushaltsgesetz soll entsprechend geändert werden. Hintergrund: Die Länder bekommen vom Bund bereits seit 2016 mehr Geld für den Nahverkehr. Für den Regionalverkehr mit Bussen und Bahnen erhalten sie noch in diesem Jahr 8,2 Milliarden Euro, bis 2030 steigen die Zuschüsse jährlich um 1,8 Prozent. Für Schleswig-Holstein bedeutet das eine Steigerung von insgesamt 470 Millionen Euro bis 2030. Nicht in dem Antrag enthalten ist ein Anfang des Jahres bekanntgewordener Vorschlag der Grünen: Sie sprechen sich für ein sogenanntes Solidarticket aus. Würde jeder der 2,8 Millionen Landesbewohner Schleswig-Holsteins Jahreskarten kaufen, kosteten diese nur 99 Euro, rechnen die Grünen im Norden vor. Angaben der Landesregierung zufolge sind in Schleswig-Holstein werktags rund 150.000 Menschen mit dem Zug unterwegs. Jährlich nutzen 190 Millionen Fahrgäste den Bus.

von shz.de

erstellt am 25.Jan.2017 | 06:46 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen