CDU-Landesparteitag in Neumünster : Daniel Günther mit 89,69 Prozent zum Spitzenkandidaten gekürt

1 von 1 Foto: Marcus Dewanger 1 von 1

Neumünster | Die schleswig-holsteinische CDU hat Landeschef Daniel Günther zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 7. Mai bestimmt. Der 43-Jährige erhielt am Samstag auf einem Parteitag in Neumünster 89,69 Prozent der abgegebenen Stimmen. Günther hatte keinen Gegenkandidaten. 223 Delegierte gaben ihre Stimme ab. Für Günther stimmten 200 Delegierte, zwei enthielten sich, 21 stimmten mit Nein. Er führt nun die Landesliste an. Die Neuwahl der Liste war nach dem Rücktritt von Ingbert Liebing vom Parteivorsitz und als Spitzenkandidat Ende Oktober nötig geworden. Die Umfragewerte der Union waren schlecht, Liebings Bekanntheitsgrad im Land miserabel.

Vor der Kür des Spitzenkandidaten hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel die CDU-Mitglieder auf den Landtagswahlkampf eingeschworen. Bei ihrem Auftritt kritisierte sie das Nein der Landesregierung zur Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan. Das Thema sei nicht ganz einfach, denn es gebe in Afghanistan Regionen, in denen man relativ sicher leben könne und in anderen nicht, sagte die CDU-Bundesvorsitzende am Samstag in Neumünster. Sie versicherte, es werde sehr sensibel geprüft, wer dorthin zurückgeschickt werde. Die Küsten-Koalition lehnt Abschiebungen nach Afghanistan im Gegensatz zur Bundesregierung ab.

Etwa die Hälfte der Menschen aus Afghanistan bekämen einen Aufenthaltstatus, die andere werde abgelehnt, sagte Merkel. Das Bundesamt für Flüchtlinge und Migration gehe sehr aufmerksam und sensibel an die Sache ran. Da könne man nicht einfach sagen, nach Afghanistan dürfe nicht abgeschoben werden. Die Entscheidung der Landesregierung sei „nach meiner festen Überzeugung“ nicht in Ordnung. Die Rückführung derer, die keine Aufenthaltsberechtigung haben, ist Teil der rechtsstaatlichen Vorgänge. Auch wenn dies im Einzelfall oft hart sei.

Weiter sagte Merkel: „Nur von guter Luft und schöner Landschaft kann man auch nicht leben.“ Nicht zuletzt um die Wirtschaft zu stärken und die Infrastruktur zu verbessern, brauche es eine Landesregierung unter Führung der CDU.

Vor den Holstenhallen fanden zeitgleich mit dem Auftritt Merkels zwei Gegendemonstrationen statt. Die AfD versammelte sich zu einer Kundgebung mit Spitzenkandidat Jörg Nobis und „CDU-Aussteiger“ Dr. Malte Kaufmann aus Baden-Württemberg. Dagegen protestierten Gruppen der Antifa und das „Bündnis gegen Rechts“ aus Neumünster.

von dpa, shz.de

erstellt am 04.Feb.2017 | 15:39 Uhr