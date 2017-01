Veranstaltungen in Schleswig-Holstein : Wochenendtipps: Schwitzen im Norden – das sind die Saunen in SH

1 von 1 Foto: Andreas Gebert/dpa 1 von 1

Der Alltag kostet Kraft und zehrt an den Nerven. Sie kommen durchnässt und erfroren von der Arbeit nach Hause. Da bietet sich eine kleine Auszeit am Wochenende an, um wieder Kraft und Energie zu tanken. Zeit für einen Miniurlaub im Warmen, wo Sie getrost den Kopf ausschalten können.

Um dem nassen Wetter zu entkommen, hat shz.de für Sie eine Auswahl an Saunen in ganz Schleswig-Holstein zusammengestellt. Bringen Sie Ihren Kreislauf wieder in Schwung und lassen Sie die Seele baumeln.

Viele Bäder bieten neben den unterschiedlichsten Saunen und Aufgüssen verschiedene Massagen und ausgiebige Wohlfühlprogramme an – für Nachtschwärmer auch häufig am Abend. In der Fördeland Therme in Glücksburg können Sie beispielsweise jeden Freitagabend zum „Mondscheintarif“ in der Saunalandschaft angeboten. Ab 20 Uhr bis 1 Uhr können Sie den Stress der ganzen Woche ausschwitzen. Auch die Dünentherme in St.-Peter-Ordning bietet jeden letzten Freitag im Monat die lange Saunanacht von 21 bis 1 Uhr an. In der Zeit ist auch das Freizeit- und Erlebnisbad textilfreie Zone.

Im Saunabad Molfsee bei Kiel gibt es seit neustem eine große Infrarot-Wärmekabine mit zehn Bestrahlungsplätzen, und die Cottage Sauna Ahrensburg bietet regelmäßig in ihrer Cottage Bar und -Kitchen Themenabende an. Der nächste findet am 27. Januar 2017 statt. Dann gibt es in der Cottage Kitchen von 19 bis 24 Uhr viele vegetarische und vegane Pastagerichte.

Hier finden Sie eine Auswahl der Saunen in SH im Überblick:

