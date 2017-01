„Beat It“-Song : Wie Michael Jacksons Jacke ihren Weg nach Norderstedt fand - mit Videos

Norderstedt | Der Song „Beat It“ gehört zu Michael Jacksons größten Erfolgen. Nicht nur musikalisch auch modisch landete der „King of Pop“ 1983 einen Volltreffer: Die rote Lederjacke mit den silbernen Aufsetzern an den Schultern ist fast so berühmt wie Jacksons Moonwalk. Ein echtes Markenzeichen, das bei keiner Performance des Songs fehlen durfte und von dem sich „Jacko“ über die Jahre immer wieder Duplikate schneidern ließ. Eines von ihnen liegt heute im Wohnzimmer von Thomas Nordmeier. In Norderstedt vor den Toren Hamburgs.

„Ich bin Jackson-Fan, keine Frage“, sagt Nordmeier über sich. Er sei schließlich ein Kind der 80er. Damals habe „Jacko“ keiner das Wasser reichen können. Dass er aber einmal eine seiner Jacken besitzen würde, das hatte der Norderstedter nicht erwartet. „Ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde.“ Eigentlich ist Nordmeier Geschäftsführer einer Spirituosen-Firma. Die Geschäfte mit Vodka und Gin laufen gut, so dass er das Sammeln von Liebhaberstücken zum Hobby gemacht hat. Bei einem befreundeten Händler in Süddeutschland entdeckte er die rote Jacke. Der Sammlerkollege habe wahre Schätze angeboten: einen Karateanzug von Elvis Presley, den Raumanzug von Buzz Aldrin - dem zweiten Mann auf dem Mond nach Neil Armstrong, Erinnerungsstücke von John F. Kennedy. Aber Nordmeier hatte es die Jacko-Jacke angetan. „Es war wie Liebe auf den ersten Blick!“, schwärmt der 36-Jährige. „Ich fand es einfach cool, einen Gegenstand zu besitzen, den Michael Jackson persönlich signiert hat.“ Der Unternehmer kaufte die Jacke für einen sechsstelligen Betrag, die genaue Summe behält er lieber für sich.

Seit dem Tod des „King of Pop“ vor knapp acht Jahren wird mit vielen seiner angeblichen Besitzstücke gehandelt. Nicht immer sind sie echt. „Die Jacke schon!“, ist sich Nordmeier sicher. Er besitze zwei Echtheitszertifikate – und nicht nur das: Vor ein paar Tagen erhielt er einen Anruf aus den USA. Jermaine Jackson – Michaels älterer Bruder – bestätigte, dass die Jacke zum „Beat It“-Fundus gehörte.

Seitdem erfährt Nordmeier immer mehr über die Geschichte der Jacke. Vor dem süddeutschen Sammler gehörte das Kleidungsstück einem Freund von Michael Jackson. Der Geschäftsmann aus San Francisco betreibt das Antiquitätengeschäft „Antiquities of California“. Michael Jackson war ein Stammkunde. Wenn er kam, schloss der Chef die Tür zu, der Star konnte in Ruhe stöbern und sich Bilder oder Möbel für seine „Neverland Ranch“ aussuchen. Im Gegenzug ließ Jackson eigene Besitztümer dort - so auch die rote Lederjacke.

Ob Jackson sie wirklich selbst getragen hat, weiß Nordmeier nicht sicher. „Wahrscheinlich war es eine seiner Tänzer, es ist immerhin Größe XL. Michael wäre sie wohl viel zu groß gewesen.“ Dennoch habe sein Fundstück enormen Wert, da der Pop-Titan es signiert habe. Nur wohl nicht ganz so viel, wie mit etwas Rest-Schweiß des Poptitans. Zum Vergleich: Die echte „Thriller-Jacke“ wurde 2011 für 1,8 Millionen Dollar versteigert.

Bei den Summen gerät der Geschäftsmann ins Träumen: „Wer weiß, vielleicht erzielt meine Jacke ja doch noch so einen Preis. Ein Kunstobjekt sei schließlich immer das wert, was jemand dafür zu zahlen bereit ist.“ Und genau das will Nordmeier nun ausloten. Die Jackson-Jacke soll nicht in seinem Wohnzimmer einstauben. Er will sie für einen guten Zweck versteigern.

„Mir und meiner Familie geht es gut. Ich habe es quasi vom Tellerwäscher zum Millionär gebracht“, sagt der 36-Jährige stolz. „Nun möchte ich etwas zurückgeben und den Erlös an die Kinderkrebshilfe und das Kinder-Hospiz Sternbrücke spenden.“ Dass dabei eine hübsche Summe zusammenkommt, ist sich Nordmeier ziemlich sicher. Das Interesse an der Jacke sei enorm. Am Montag bespricht er mit dem Auktionshaus Stahl in Hamburg letzte Details. Vermutlich wird die Jacke sogar als Einzelauktion angeboten. „Ich könnte mir vorstellen, dass ein reicher Asiate zuschlägt“, sagt Nordmeier. Das Mindestgebot betrage 50.000 Euro. Wenn deutlich mehr zusammenkommen würde, wäre sicher auch der „King of Pop“ sehr glücklich.

Das soll es aber nicht gewesen sein: Nordmeier plant schon den nächsten An- und Verkauf. Für eine Sonderausgabe der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ will er bei seinem Sammlerfreund in Süddeutschland noch einen Jackson-Hut kaufen. Die Sammel-Leidenschaft ist geweckt.

von Christina Norden, Videos: Victoria Lippmann

erstellt am 20.Jan.2017 | 20:45 Uhr