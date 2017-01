ESC Vorentscheid 2017 : Wie gut singt eigentlich Helene Nissen? Der Youtube-Beweis

Hollingstedt | Für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) in Kiew singen - das ist Helene Nissens großer Traum. Und diesem Traum kann die 20-Jährige aus Hollingstedt bald ein Stück näherkommen. Am 9. Februar tritt sie mit vier weiteren Kandidaten beim Vorentscheid auf. Der Künstler mit den meisten Zuschauerstimmen wird Deutschland dann am 13. Mai beim ESC in Kiew vertreten.

„Ich bewerbe mich beim ESC, weil ich es wissen will“, sagt die junge Frau in ihrem Vorstellungsvideo. Neben ihren Auftritten genießt sie es, Musik zu machen, denn in den Liedern „kann man Dinge ansprechen, die man normalerweise nicht sagen würde“. Um beim ESC in Kiew dabei sein zu können, will Helene Nissen ihr Bestes geben. Dass sie singen kann, zeigt sie ihren Fans auf Youtube. 32 Videos hat sie dort hochgeladen, in denen sie sich nicht nur musikalisch, sondern auch modisch unterschiedlich präsentiert. Auch bei Facebook ist sie aktiv, dort klickten 587 Nutzer auf den „Gefällt mir“-Button.

Dass die Hollingstedterin eigentlich schüchtern ist, ist ihr auf der Bühne nicht anzumerken. Sobald sie das Mikrofon in der Hand hält, ist sie in ihrem Element. Sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch singt sie die Songs ihrer Lieblingsinterpreten und Stücke aus ihrer eigenen Feder. Dazu begleitet sie sich auf der Gitarre. Manchmal holt sie ihren Bruder Kjell oder eine Freundin mit ins Boot und singt mit ihnen ein Duett. Aber auch für spontane Auftritte ist sie zu haben. So trat die damals 16-Jährige 2013 beim R.SH-Kindertag in Schleswig auf und unterhielt ihr Publikum mit einem Lied von Lady Gaga.

Mit ihrer Musik möchte sie Menschen glücklich machen und deren „Tag verbessern, wenn er schlecht ist“, wie sie selbst sagt. So handelt eins ihrer selbst geschriebenen Lieder, das sie in einem Video auf der Bandseite von Nordisch-Newcomer präsentiert, von ihrem besten Freund. Wichtig ist es ihr, bei den Auftritten und in den Youtube-Videos authentisch rüber zu kommen. Auch über Rückmeldungen aller Art freut sich die Schülerin des Berufsbildungszentrums in Schleswig.

Helene Nissen, die sich als Singer-Songwriterin bezeichnet, singt am liebsten Blues, Soul und Pop. Aber nicht nur ruhige und einfühlsame Stücke wie „Night Changes“ von One Direction präsentiert sie ihrem Publikum. Beim Casting für den ESC-Vorentscheid sang sie „Valerie“ von Amy Winehouse und „Mercy“ von Duffy.

Mit welchen Liedern sie am 9. Februar auf der Bühne steht, weiß die fröhliche Schülerin noch nicht. Fest steht aber, dass es keine von ihren Eigenkompositionen sein wird.

von Tina Ludwig

erstellt am 09.Jan.2017 | 11:43 Uhr