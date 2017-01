Veranstaltungen in Schleswig-Holstein : Von den „Rathaus-Amigos“ bis zu den „Queenz of Piano“ - das sind unsere Wochenendtipps

Comedy mit den „Rathaus-Amigos“ in Geesthacht

Am Sonntag um 18 Uhr wird das neue Bühnenstück „Die Rathaus-Amigos“ von Baumann & Clausen im kleinen Theater in der Schillerstraße in Geesthacht aufgeführt. Die beiden Käffchentrinker retten sich, indem sie sich neu erfinden und die modernen „Rolling Stones“ gründen: Es ist die Geburtsstunde der Band „Die Rathaus-Amigos“. Eine turbulente, sehr musikalische Show über Alfreds und Hans-Werners Entlassung. Weitere Infos zum Theaterstück finden Sie hier.

Internationale Musikparade in Hamburg

Es wird laut in der Barclaycard Arena. Denn Europas größte Tournee der Marchingbands und Blasmusik spielt am Sonntag in der Hansestadt. Insgesamt 350 Künstler – darunter sieben Orchester, sowie Musiker und Tänzer aus sieben Nationen zeigen eine dreistündige Musikparade mit Militär- und Blasmusik. Von Military über Klassik, Swing bis hin zu Rock und Pop: Die Besucher erwartet eine Show mit Klassikern wie „Amazing Grace“ oder dem „Radetzky Marsch“. Aber auch aktuelle Hits von Rihanna bis Bon Jovi werden auf Blasinstrumenten zum Besten gegeben. Die Aufführungen der Musiker werden von Tanzformationen begleitet. Tickets gibt es ab 33 Euro oder auch unter www.musikparade.com.

„Big City Light - Klang trifft Stadt“ in Bad Oldesloe

Am Freitag findet im Kultur und Bildungszentrum (KuB) um 20 Uhr die erste Ausgabe von „Big City Light“ statt. Neben den beiden Sängerinnen Emma Longard und Elin Bell wird auch das Trio Dreamwood sich mit bereits bekannten und neuen Songs dem Oldesloer Publikum präsentieren.

„Big City Light - Klang trifft Stadt“ ist eine Veranstaltungsreihe von KLNGSTDT e.V. und dem Sachbereich Kultur und hat bereits im September, Oktober und November stattgefunden. Karten im Vorverkauf liegen bei 4,50 Euro und an der Abendkasse bei 8,50 Euro. Ermäßigt kosten die Karten drei Euro. Weitere Informationen zum Event finden Sie hier.

3. Sinfoniekonzert in Rendsburg

Am Freitag um 19.30 Uhr spielt das Schleswig-Holsteinische Sinfonieorchester im Landestheater in Rendsburg das dritte Sinfoniekonzert. Unter der Leitung von Peter Sommerer werden Werke von Joseph Haydn, Johannes Xaver Schachtner und Jean Sibelius gespielt. Einlass ist ab 19 Uhr und Karten kosten zwischen 19 und 32 Euro. Weitere Infos und den Online-Ticketverkauf finden Sie hier.

„Queenz of Piano“ in Brunsbüttel

Am Samstag spielen die „Queenz of Piano“ ab 17 Uhr im Elbforum in Brunsbüttel. Mit der Mischung aus rasanter Spieltechnik, akrobatischen Fähigkeiten und kabarettistischem Talent schaffen Jennifer Rüth und Anne Folger ein einzigartiges Gesamtkunstwerk. Eine Verbindung aus Musik und Humor an zwei Flügeln. Einlass ist ab 16.30 Uhr und Karten kosten zwischen 23 und 32 Euro. Weitere Infos zum Programm gibt es hier.

