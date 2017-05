Veranstaltungen in Schleswig-Holstein : Vom Beach-Polo bis zur Schlagerparty - das sind unsere Wochenendtipps

Red Bull Flying Illusion

Im Norden sind die vierfachen Breakdance-Weltmeister Fyling Steps mit ihrer Urban-Dance-Show am Freitag und Samstag in Hamburg zu sehen. Zwölf der besten Tänzer der Welt begegnen sich auf der Bühne, eingebettet in die Geschichte des ewigen Battles zwischen Gut und Böse. Breakdance trifft auf Illusionen und Inszenierungen. Elektronisch erzeugte HipHop-Beats vermengen sich mit den Aufnahmen eines 34-köpfigen Symphonieorchesters. Das Bühnenbild wurde von Jeremias Böttcher entworfen und in Zusammenarbeit mit dem Berliner Künstlerkollektiv Pfadfinderei mit aufwändigen 3D-Projektionen versehen.

Die Show beginnt am Freitag um 20 Uhr und am Samstag um 16 Uhr in der Barclaycard Arena. Tickets kosten zwischen 31,50 Euro und 104 Euro. Weitere Infos und Tickets erhalten Sie auf www.barclaycard-arena.de.

Beach-Polo am Timmendorfer Strand

Am Wochenende findet die zweite deutsche „Beach Polo Meisterschaft“ statt und feiert ein Jahrzehnt Pferdesport an der Ostseeküste. Sechs Zweierteams, bestehend aus südamerikanischen Polo Profis und den besten deutschen Polospielern, kämpfen am Strand um die begehrten Pokale der Deutschen Beach Polo Meisterschaft.

Am Samstagabend gibt es im Anschluss an das Tunier dann die Playersparty in der Zeltlandschaft direkt am Strand. Start des Tuniers ist am Freitag ab 11 Uhr.

Die Schlagernacht in Bad Segeberg

Am Samstag ab 18 Uhr gibt es wieder Schlagermusik vom Feinsten vor der beeindruckenden Kulisse des Kalkbergs in Bad Segeberg. Insgesamt 13 Künstler präsentieren auf der Open-Air-Party ihre Hits. Unter anderem mit dabei sind Schlagerikone Marianne Rosenberg, Die Höhner und Schlager-Neuling Maite Kelly.

Tickets kosten zwischen 35 und 46 Euro und erhalten Sie in allen Kundencentern ihrer sh:z Tageszeitung und online. Weitere Infos zur Schlagerparty finden Sie hier.

Hafengeburtstag Hamburg

Am Wochenende ist einiges los in der Hansestadt. Mehr als 300 Schiffe aus aller Welt, spektakuläre Vorführungen und zahlreiche Bühnen mit Live-Musik erwarten die Gäste auf dem 828. Hafengeburtstag Hamburg. 2017 ist Frankreich mit Nantes-Saint Nazaire Länderpartner des Hafengeburtstag. Ein Stargast ist die neue Hochseeyacht Malizia von Pierre Casiraghi und Boris Herrmann. Highlights in jedem Jahr sind der Eröffnungsgottesdienst im Michel, die große Ein- und Auslaufparaden, das Schlepperballett und das Feuerwerk am Samstag.

Street Food Karawane

In Flensburg können am Wochenende wieder allerlei Köstlichkeiten probiert werden. Am Samstag von 11 Uhr bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr stehen an der Hafenspitze verschiedene internationale Foodtrucks. Von Gerichten aus Afrika, Finger-Food aus Südostasien bis hin zu Geschmackserlebnissen aus Südamerika ist alles dabei. Außerdem steht die internationale Street Food-Szene für biologisch hochwertige und nachhaltig erzeugte Lebensmittel.

Amphibienbus in Lübeck

Seit Neustem können Touristen die Hansestadt mal von einer anderen Seite aus kennenlernen. Splash Tours bietet ab Mai die außergewöhnlichen Stadtrundfahrten mit ihrem Amphibienbus, der zu Land und zu Wasser fahren kann. In Lübeck tuckert das neue Gefährt durch die Trave. Die Preise für eine Fahrt liegen zwischen 16,50 Euro (Kind) und 24,50 Euro (Erwachsenen).

Jahrmarkt in Glückstadt

Am Wochenende startet Glückstadt seinen Frühlings-Jahrmarkt auf dem Historischen Marktplatz. Täglich von 14 bis 23 Uhr können Sie verschiedene Fahrgeschäfte besuchen und sich den Bauch an den vielen Essensständen vollschlagen.

Drohnen-Schulung

Für die Drohnen- und Technik-Fans wird in Bothkamp im Kreis Plön eine „Basic“-Schulung für Drohnen angeboten. Die Schulung ist in einen theoretischen und praktischen Bereich unterteilt. Zuerst werden allgemeine Infos, Bestimmungen zu unter anderem Flugsicherheit und -betrieb durchgenommen. Danach kann im praktischen Teil die Handhabung des Flugsystems und der Fernbedienung geübt werden.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein

Am Sonntag findet die Landtagswahl zum 19. Landtag von Schleswig-Holstein statt. Bei der Wahl werden die (mindestens) 69 Abgeordneten des schleswig-holsteinischen Landtags in Kiel gewählt. Also machen Sie doch einfach einen schönen Spaziergang zu dem Wahlstandort in Ihrer Gemeinde bzw. Stadtteil.

von Svenja Keppeler

erstellt am 04.Mai.2017 | 20:00 Uhr