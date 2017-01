Tote Rentnerin aus Schleswig : Urteil im Mordfall Erna Ganz: Zwei Jahre auf Bewährung

1 von 1 Foto: Polizei 1 von 1

Flensburg | „Ich musste schwer schlucken und mich sammeln“, sagte Staatsanwalt Axel Schmidt, nachdem er erkannt hatte, dass der Rechtsrahmen nicht mehr zulässt. Im Mordprozess um den Tod der Schleswiger Rentnerin Erna Ganz vor 35 Jahren erhält der Angeklagte zwei Jahre Haft auf Bewährung. „Wir haben keinerlei Zweifel, dass wir es mit einem vorsätzlichen Tötungsdelikt zu tun haben“, sagte Schmidt am Donnerstag vor dem Flensburger Landgericht.

Das Hindernis: Der Angeklagte ist zwar heute 52 Jahre alt, war aber bei der Tat im Jahr 1982 erst 17. Daher greife das Jugendrecht. Hinzu kommt, dass er für eine andere Tötung 1986 bereits zu acht Jahren Jugendstrafe verurteilt worden war. Er hatte damals einen Siebenjährigen erwürgt. So blieben nur noch zwei Jahre, da das Jugendrecht maximal zehn Jahre vorsehe.

Auch für Haft sah der Staatsanwalt keine Grundlage: „Im Jugendrecht ist es nicht möglich, aus generalpräventiven Gründen die Strafe zur Vergeltung anzuordnen.“ Das heißt also: Jugendliche können nicht mit der Begründung in Haft, dass damit eine allgemeine Prävention von Straftaten bewirkt wird.

Im Prozess hatte der Familienvater gestanden, die 73-Jährige als Jugendlicher in ihrer Wohnung bestohlen und getötet zu haben. Erna Ganz habe um Hilfe gerufen, „sodass ich in Panik geriet (...) und ihr ein Sofakissen auf das Gesicht drückte“, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme, die der Verteidiger des Mannes am Dienstag vor dem Flensburger Landgericht verlas.

An einen sexuellen Übergriff konnte er sich nach eigenen Angaben nicht erinnern. Die Polizei hatte ihn im Sommer 2016 dank einer Spermaspur überführt. Sein Anwalt beantragte, statt von Mord von einer bereits verjährten Tat auszugehen.

