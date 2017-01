Wetter in SH : Unwetterwarnung vor Blitzeis: A7 und A1 gesperrt – in Itzehoe stehen Busse still

1 von 1 Foto: Arne Jappe 1 von 1

Eine Niederschlagsfront, die von Norden her über das Land zog, ließ Böses erahnen – und die Vorhersagen sollten Recht behalten. Aufgrund der gestiegenen Temperaturen setzte Nieselregen ein, der am Samstag auf dem gefrorenen Boden sofort zu einer Eisfläche gefror. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine Unwetterwarnung für Schleswig-Holstein, Hamburg, das nordwestliche Niedersachsen und Bremen heraus. Aufgrund gefrierenden Regens oder Sprühregens müsse verbreitet mit Glatteis gerechnet werden. Der DWD warnte vor Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr und vor Autofahrten. Die Warnung wurde für die Mitte, den Süden und den Osten Schleswig-Holsteins bis 18 Uhr verlängert.

In Holland und Belgien soll es chaotisch zugehen, auch in Deutschland gibt es inzwischen Unwetterwarnungen(rot) vor Glatteis. pic.twitter.com/FrWM4dNwjr — DWD (@DWD_presse) 7. Januar 2017

Die Autobahn 1 wurde am Samstagmittag zwischen Barsbüttel und Stapelfeld in Richtung Lübeck gesperrt. Grund war auch hier enorme Glätte. Nachdem sich innerhalb kürzester Zeit fünf Unfälle ereigneten, entschied die Polizei, den Abschnitt komplett zu sperren. Vier extra Streufahrzeuge wurden in Bad Oldesloe mit Salz gefüllt. Sie sollen in Kolonne erst nach Süden Richtung Stapelfeld und dann wieder in Richtung Norden fahren. Erst dann werde die Autobahn wieder freigegeben.

Die Polizei hat die Autofahrer dazu aufgerufen, ihre Autos nicht zu verlassen. Ein Mann war bereits ausgestiegen, ausgerutscht und musste behandelt werden. Rettungswagen fahren in Schrittgeschwindigkeit, um Verletzte ins Krankenhaus zu bringen.

Bei Harrislee kam ein 40 Tonnen schwerer Lastwagen auf der A7 ins Schleudern und kippte um. Die Autobahn ist aktuell in Richtung Süden gesperrt. Die Umleitung führt über die B200 zur Anschlussstelle Flensburg zurück auf die A7.

Zunächst hieß es, der Fahrer sei eingeklemmt, die Feuerwehr rückte aus. Doch auch diese musste aufgrund der Eisglätte sehr vorsichtig anfahren. „Es war sehr glatt, auch wir mussten aufpassen“, erklärt Einsatzleiter Peter Walter Johannsen von der Feuerwehr Handewitt. Vor Ort hatte sich der LKW-Fahrer dann schon selbst befreien können. Er wurde mit einem Rettungswagen in die Notaufnahme gebracht. Die Feuerwehr musste jedoch noch auslaufenden Kraftstoff auffangen und vor allem die Einsatzstelle abstreuen, um Stürze der Einsatzkräfte zu vermeiden.

Wie lange die Sperrung noch dauern wird, konnte ein Sprecher der Rettungsleitstelle noch nicht sagen. Die Bergung sei kompliziert. Bis zum frühen Vormittag ereigneten sich nach Angaben des Sprechers vier weitere Unfälle auf dem nördlichen Teil der A7. Verletzt wurde dabei niemand.

Im Kreis Segeberg, in Norderstedt und Itzehoe rückte die Polizei zu 20 Unfällen aus. Verletzte gab es nicht.

Im Kreis Nordfriesland ereigneten sich laut Polizei zwei Glätteunfälle. Im Großraum Kiel rückten die Beamten zu knapp 20 Unfällen aus, fünf Menschen wurden verletzt, meist blieb es aber bei Blechschäden.

Hamburg

In Hamburg rutschten nach Angaben der Feuerwehr zahlreiche Fußgänger auf spiegelglatten Gehwegen aus. Sie zogen sich Knochenbrüche, Platzwunden, Prellungen und Zerrungen, „aber zum Glück keine lebensgefährlichen Verletzungen“ zu, wie die Feuerwehr mitteilte. Alleine in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr rückte die Feuerwehr in der Hansestadt zu 50 wetterbedingten Einsätzen aus.

In der Innenstadt und im Stadtteil Eimsbüttel waren Bürgersteige und Fahrradwege stark vereist. Fußgänger gingen vorsichtig oder sich an den Händen haltend auf den vereisten Wegen entlang. Fahrradfahrer schoben ihre Räder, teils aus schlechter Erfahrung, nachdem sie zuvor schon hingefallen waren. Ein Radler sagte, als er am Morgen aufgebrochen sei, wäre alles noch in Ordnung gewesen. Nun schiebe er lieber zurück.

350 Streufahrzeuge der Stadtreinigung waren ausgerückt. Auf knapp 3300 Kilometer Straßen verteilten sie doppelt so viel Feuchtsalz wie üblich, wie die Stadtreinigung erklärte. Auch mehr als 4000 Bushaltestellen, 655 Kilometer öffentliche Gehwege und 220 Kilometer Radwege gehören demnach zum Einsatzgebiet der Streufahrzeuge. Glätte auf den Bürgersteigen vor Wohnhäusern müssten die Anlieger selbst beseitigen.

Das für Samstag angesetzte Testspiel des FC St. Pauli gegen den Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück wurde auf Sonntag (14 Uhr) verschoben. Grund seien der für Hamburg prognostizierte Eisregen und technische Probleme bei der Rasenheizung im Millerntor-Stadion, die aber inzwischen wieder behoben seien, teilte das Zweitliga-Schlusslicht St. Pauli am Samstagvormittag mit.

von Karsten Sörensen, Sebastian Iwersen, Peter Wüst, Christina Norden

erstellt am 07.Jan.2017 | 14:09 Uhr

