Wetter in SH und HH : Sturmtief „Axel“ bringt Frost und Kälte: Was Sie jetzt wissen müssen

Kiel | Es wird kalt und frostig in SH und HH. Sturmtief „Axel“ ist Schuld. Arktische Kaltluft strömt an der Rückseite des Tiefs von Norden her über Deutschland, die Temperaturen fallen in den Minusbereich. In der Nacht zum Donnerstag erwarten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst in SH und HH verbreitet leichten Frost. shz.de zeigt, was deshalb zu bedenken ist, und was das Sturmtief „Axel“ noch verursachen könnte.

In der Nacht zum Donnerstag fallen die Temperaturen. Die Tiefstwerte liegen dann bei minus fünf bis minus zwei, auf Helgoland bei frostfreien zwei Grad. Es muss mit teils markanter Glätte durch überfrierende Nässe oder Schneeschauern gerechnet werden.

Bereits im Verlauf des Mittwoch soll es bei rasch wechselnder Bewölkung immer wieder Schauer, teils mit Graupel oder Schnee geben, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Dabei könne anfangs auch ein Gewitter mit orkanartigen Böen nicht ausgeschlossen werden. Maximal werden fünf Grad an der Ostsee und sieben Grad an der Elbmündung erreicht, im Verlauf wird es eher kälter. Das Wasser von Nord-. und Ostsee ist noch recht warm mit meist vier bis sechs Grad, es entstehen große vertikale Temperaturgegensätze und damit teils kräftige Schauer.

Schwere Sturmböen und Sturmflutwarnung

Das Sturmtief „Axel“ wandert von der Ostsee nach Weißrussland. An den Küsten können dadurch verbreitet schwere Sturmböen mit bis zu 95 km/h Windgeschwindigkeit durchziehen, in exponierten Lagen und bei starken Schauern sind sogar orkanartige Böen mit bis 110 km/h Windgeschwindigkeit zu erwarten. Im Binnenland gibt es Sturmböen um 75 km/h Windgeschwindigkeit Ab dem späten Vormittag lässt der Wind etwas und ab abends spürbar nach, er dreht auf Nord.

Für die Ostsee gibt es eine Sturmflutwarnung. Nach Angaben des Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) werden im Laufe des Mittwoch Wasserstände von 1,20 bis 1,50 Meter über Normal erwartet. Auch eine schwere Sturmflut mit Werten über 1,50 Meter ist nach Angaben der Behörde nicht auszuschließen. Der Höchststand wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erwartet.

Auch in den kommenden Tagen ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienst weiter mit Minusgraden zu rechnen.

Am Donnerstag kann tagsüber mit Temperaturen um null Grad gerechnet werden, an der Nordsee herrschen um die drei Grad. Doch in der Nacht zu Freitag sinkt das Thermometer wieder ab. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus einem Grad auf den Inseln und minus acht Grad im Lauenburgischen. In ungünstigen Lagen können sogar minus 10 Grad erreicht werden.

Am Freitag soll die Höchsttemperatur bei zwei Grad auf den Nordsee-Inseln und bei minus zwei Grad an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern liegen. In der Nacht beträgt die Tieftemperatur einen Grad an der Nordsee und minus vier Grad im Herzogtum Lauenburg.

Was Sie bei dem Frost unbedingt beachten sollten, erklärt ihnen dieser Überblick:

Im Haus

Sogenannte Kastenfenster im Altbau können im Winter zufrieren und dadurch schwere Schäden nehmen. Hartnäckiger Frost lässt sich per Fön entfernen. „Allerdings nur aus etwas größerer Entfernung“, warnt Ulrich Tschorn vom Verband Fenster + Fassade. „Ansonsten kann das den Lack auch beschädigen.“ Damit es gar nicht erst so weit kommt, sollten Altbau-Bewohner Kondenswasser zwischen den Scheiben ihrer Kastenfenster rigoros bekämpfen. Damit es gar nicht erst entsteht, ist vor allem regelmäßige Frischluft gefragt. Doch nicht nur hier lauert im Winter Gefahr: Eine Eisschicht kann Abwasserrohre zum Platzen bringen und Regenrinnen zerstören, erklärt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn. Hausbesitzer sollten dem vorbeugen und regelmäßig Dachabflüsse von Laub und Dreck befreien.

Im Garten

Pflanzen sind auf Schnee und Frost eingestellt. Und Schnee ist etwas Gutes: Er legt sich als isolierende Decke über sie. Die Pflanzen sind hier also geschützter als nur bei Minusgraden, erklärt Gartenakademie Rheinland-Pfalz. Nur ist es jetzt wichtig, sehr dicke, vor allem nasse und damit schwere Schichten Schnee von den Ästen zu schütteln, sonst brechen diese ab. Richtig gefährlich werden den Pflanzen nur Kahlfröste - es liegt kein Schnee, ist aber bitterkalt. Nun müssen empfindliche Pflanzen einen Frostschutz bekommen, etwa eine Reisigdecke oder ein Jutekleid.

Rasen nicht mehr betreten

Bei Frost sollten Rasenflächen nicht betreten werden. Die Grashalme sind dann durchgefroren und sehr empfindlich für Belastungen: „Sie können unter den Füßen wie Glas brechen“, warnt Harald Nonn, Vorsitzender der Deutschen Rasengesellschaft in Bonn.

Wo Gräser beschädigt wurden, bilden sich dunkle, matschige Stellen, die optisch an gekochten Spinat erinnern. Allerdings seien meist nur die grünen Halme betroffen, erklärt Nonn - die Wurzeln bleiben intakt. Hier dauert es im Frühjahr, wenn die Temperaturen steigen und das Wachstum des Rasens wieder einsetzt, bis zu vier Wochen, bis neues Grün nachwächst und die Frostschäden nicht mehr sichtbar sind.

Manchmal wachsen beschädigte Gräser aber gar nicht mehr nach. Wer zum Beispiel immer wieder auf die gleichen Rasenstellen tritt, kann die Gräser irreparabel schädigen. Dann nimmt neben der Blattmasse auch der sogenannte Vegetationspunkt, an dem sich die Halme verzweigen, Schaden. „In dem Fall wächst nichts mehr nach“, warnt Nonn. Dann muss der Hobbygärtner im Frühjahr die kahle Stelle nachsäen.

Aber nicht nur bei Frost und Raureif gilt die Regel: Füße weg vom Rasen. Auch wenn Schnee liegt, betritt man die Fläche lieber nicht, sondern lässt ihn unberührt auf dem Gras liegen. Die weiße Decke wirke wie eine Schutzschicht auf den Pflanzen, erklärt Experte Nonn. Tritt man hingegen darauf, verdichtet sich der Schnee an den Trittstellen und vereist. Die darunter liegenden Halme bekommen schlechter Luft - auf Dauer beschädigt das die Pflanzen ebenfalls.

Beim Sport

Die dunkle Jahreszeit schlägt nicht selten auf das Gemüt: Man ist müde, freudlos oder hat Probleme sich zu konzentrieren. Um gegenzusteuern sollte man unter anderem zweimal in der Woche Sport machen und einen festen Tagesrhythmus einhalten, empfiehlt die Zeitschrift „Naturarzt“. Wenn die Luftröhre beim Atmen brennt, sollten Sportler im Winter lieber einen Gang zurückschalten. Denn das ist ein Warnsignal für überreizte Atemwege.

Mit Hunden

Für Hunde können Schnee und Eis im Winter ganz schön schmerzhaft sein. Streusalz greift die Haut an, Rollsplitt und Eisklumpen können sich zwischen den Ballen festsetzen. Außerdem schwitzen Hunde über die Pfoten - durch die Feuchtigkeit bleiben sie manchmal beim Laufen auf Schnee und Eis leicht hängen. Wichtig sei deshalb, sich an eisigen Wintertagen die Hundepfötchen nach dem Spaziergang genau anzuschauen, berichtet die Zeitschrift „Dogs“. Dann kann es schon helfen, die Pfoten mit klarem Wasser abzuspülen. Sind sie sehr gereizt, können Halter die Pfötchen - vor allem zwischen den Ballen - mit einer speziellen Creme versorgen. Das macht die Haut widerstandsfähiger und lässt kleine Wunden schneller heilen.

Mit Babys in Trage oder Tuch

Wer sein Baby in einer Trage oder einem Tuch bei sich hat, muss vor allem auf Füße und Köpfchen des Kindes achten. Niemals sollten Eltern auf Strumpfhose und warme Schühchen verzichten, damit die unten herausschauenden Füße warm bleiben. Und in jedem Fall brauchen Säuglinge eine Mütze - schließlich verlieren sie besonders viel Wärme über den Kopf, erklärt die Hebamme Juliane Martinet aus Karlsruhe.

Bei der Arbeit

Bauarbeiter können im Winter von ihrem Arbeitgeber spezielle Schutzkleidung verlangen. Außerdem haben sie Anspruch auf einen beheizbaren Pausenraum, in dem es mindestens 21 Grad warm ist. Darauf weist die Berufsgenossenschaft für Bauwirtschaft (BG Bau) hin.

Mit dem Auto

Um das Auto bei Frost und Schnee im verkehrssicheren Zustand zu halten, müssen Fahrer einiges an Mehrarbeit leisten. Denn die Scheinwerfer, Seitenspiegel und Lufteinlässe sollten frei von Schnee, Eis und Herbstlaub sein. Wer nur das berüchtigte „Guckloch“ freikratzt, begeht eine Ordnungswidrigkeit mit Bußgeldern zwischen 10 bis 35 Euro, erklärt Frank Häcker vom Deutschen Anwaltverein (DAV). Als sicher gilt nur, wenn der Fahrer durch alle Scheiben freie Sicht hat. Lediglich die Heckscheibe darf bei Nutzung der Seitenspiegel vereist bleiben.

Noch teurer kann es bei einem Unfall werden: „Die Versicherung kann bei einer Obliegenheitsverletzung einen Regress bis zu 5000 Euro vom Versicherten einfordern“, so Häcker.

Wenn der Fahrer keine Garage hat oder das Auto nicht unterstellen kann, sind die Scheiben oft vereist. „Am besten bekommt man diese mit dem Eiskratzer oder einer Standheizung wieder frei. Oder man schützt die Scheibe bequem am Vorabend durch eine Abdeckung“, empfiehlt Herbert Engelmohr vom Automobilclub von Deutschland (AvD). Als Schutz können spezielle Thermomatten, Pappe oder sogar einfache Decken dienen.

Vom Enteisen mit heißem Wasser rät der Experte ab. Denn die Scheiben könnten aufgrund der Kälte gleich wieder gefrieren. Nicht erlaubt ist, den Motor zum Abtauen der Scheiben laufen zu lassen. Denn das gilt als vermeidbare Lärm- und Umweltbelastung, die „gemäß §30 Straßenverkehrsordnung mit 10 Euro bestraft wird“, sagt Jost Henning Kärger, Verkehrsjurist beim ADAC.

Um dann mit dem freigekratzten Auto aus der Einfahrt zu kommen, rät Engelmohr zum klassischen Schneeschippen. Auch Asche und stumpfes Streugut wie Splitt können verwendet werden. „Salz ist nur in einem bestimmten Temperaturbereich hilfreich.“ Außerdem sollte der Fahrer beim Einsatz von Salzbeimischungen den Umweltschutz beachten. Für die erlaubte Menge gebe es laut Häcker kommunale Regelungen. Zu viel Salz könne von der Gemeinde als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Wer sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen im Schnee festgefahren hat, kann mit einfachen Mitteln wie Fußmatten und Reisig den Reifen wieder zu Grip verhelfen.

Beim Smartphone

Die Kälte macht vor allem dem Akku zu schaffen. Er entlädt sich bei niedrigen Temperaturen schneller und lädt langsamer. Smartphones gehören deswegen in eine warme Tasche und sollten nicht zu lang im Freien benutzt werden. Per Headset - am besten mit Kabel, da bei drahtlosen Headsets ja auch der Akku leidet - kann auch bei Kälte telefoniert werden. Neben dem Akku ist vor allem das Display kälteanfällig. „LCD-Displays reagieren bei Kälte träge, so dass der Touch-Screen weniger bis gar nicht funktioniert“, sagt Michael Eck vom Tüv Nord. Der Grund: Die Flüssigkristalle im Display frieren regelrecht ein. Normalerweise verschwinden die Fehler bei Zimmertemperatur wieder, manche Defekte bleiben aber dauerhaft.

Für Haut und Haare

Die kalte Luft und fehlende Luftfeuchtigkeit in beheizten Räumen machen der Haut und den Haaren zu schaffen. So entzieht die Kälte den Haaren Fett, erklärt die Deutsche Haut- und Allergiehilfe (DHA). Deshalb sollten die Haare im Winter nicht zu häufig gewaschen werden. Außerdem ist ein mildes, rückfettendes Shampoo empfehlenswert. Apropos nicht zu häufig waschen: Heiße Duschen sind momentan ohnehin nicht empfehlenswert. Denn sie greifen den natürlichen Schutzfilm der Haut zusätzlich an, erläutert die Europäische Stiftung für Allergieforschung (ECARF). Wichtig sei, die Haut mit Cremes zu pflegen. Dafür eignen sich in der Regel solche mit hohem Fettanteil, weil die Talgdrüsen bei kalter und trockener Luft weniger Fett produzieren und sich der natürliche Fettfilm verringert.

Kann es Erfrierungen geben?

Wenn die Haut bei Kindern blass ist und sich an einigen Stellen grau-weiß oder gelb-weiß verfärbt, kann das ein Warnsignal für eine Erfrierung sein. Die Haut kann brennen und taub werden, erklärt Ulrich Fegeler vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ). Auch bei ein paar Grad über null sind Hautschäden möglich: Durch kalten Wind etwa auf dem Fahrrad, Regen oder Schnee steigt das Risiko. „Kinder besitzen eine dünnere Haut als Erwachsene und verlieren dadurch schneller Körperwärme“. Eltern schützen das Gesicht am besten mit einer fettenden Creme.

Räumpflicht für Mieter und Vermieter

Wenn es schneit und die Gehwege glatt sind, muss geräumt und gestreut werden. Fängt es an zu schneien, müssen Eigentümer oder Mieter früh aufstehen: Werktags müssen sie meist zwischen 7 bis 20 Uhr räumen, an Sonn- und Feiertagen meist erst ab 8 Uhr. Wenn der Grundstückseigentümer weiß, dass Passanten sein Grundstück schon früher betreten, muss er jedoch noch früher Schnee schippen. Andernfalls kann er auch für Unfälle vor 7 Uhr haftbar gemacht werden. Bei Glatteisbildung besteht sofortige Streupflicht. Der Vermieter ist grundsätzlich für den Winterdienst verantwortlich. Er kann im Mietvertrag aber seine Pflichten auf den Mieter übertragen.

Kosten für Winterdienst steuerlich absetzen

Aufwendungen für einen Winterdienst können in der Einkommensteuererklärung als haushaltsnahe Dienstleistung geltend gemacht werden. Darauf macht der Bund der Steuerzahler in Berlin aufmerksam. Voraussetzung für den Steuerbonus ist, dass der Dienstleister eine Rechnung ausgestellt hat und der Rechnungsbetrag auf das Konto des Dienstleisters überwiesen wurde. Für die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen werden 20 Prozent der Aufwendungen, maximal 4000 Euro pro Jahr, von der Steuerschuld abgezogen.

Keine Fenster putzen

Fensterputzen bei Minusgraden ist keine gute Idee. „Ist es draußen kälter als minus fünf Grad Celsius, vereist das Putzwasser sofort auf den Fensterscheiben“, sagt Rosemarie Weber, Landesvorsitzende des DHB Netzwerks Haushalt Bayern. Frostschutzmittel wie Spiritus im Putzwasser könnten das verhindern. Weber hält aber nicht viel davon. „Die chemischen Stoffe sind aggressiv, man bräuchte zum Putzen Handschuhe, um die Haut zu schützen. Und sie schaden der Umwelt.“ Auch aus energetischer Sicht ist Fensterputzen bei starkem Frost kontraproduktiv. „Da die Fenster längere Zeit offenstehen, kühlen die Räume stark aus.“

Akute Verschmutzungen wie Vogelkot müssen allerdings immer sofort entfernt werden, auch bei Kälte. Sonst können darin enthaltene reizende und ätzende Stoffe Scheiben und Rahmen beschädigen. „Auch Ruß und Staub, die beim Heizen von Kaminen und Holzöfen entstehen, sollten möglichst zeitnah beseitigt werden“, rät Weber.

