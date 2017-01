Wettervorhersage für Schleswig-Holstein : Sturmflutwarnung, Windstärke 10: Tief Egon bringt „Action“

1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Kiel | Der Wind pustet ordentlich da draußen - und das wird auch in den nächsten Tagen noch so weitergehen: Gleich drei Tiefs kreisen noch bis Freitag über Schleswig-Holstein, erst das Wochenende verspricht Besserung. Wetter.de warnt vor einem Unwetter am Mittwoch und Donnerstag, der Deutsche Wetterdienst hat die Warnung vor „markantem Wetter“ in SH ausgerufen. „Aufgrund der großen Druckunterschiede haben wir derzeit kräftigen Wind“, erklärt Sebastian Wache, Diplom-Meteorologe von der Wetterwelt in Kiel. In vielen Orten an der Nordseeküste fegt der Wind am Mittwoch bereits mit Windstärke 8 übers Land, auf Sylt wurden sogar Böen mit Windstärke 9 gemessen.

Und als wenn das noch nicht reichen würde, wird sich zum Nachmittag hin der Regen noch verstärken, auch Graupel- und Schneeschauer sind mancherorts nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Donnerstag müssen sich Hamburg und die Schleswig-Holsteinische Nordseeküste zudem auf eine Sturmflut einstellen: Dann wird das Hochwasser 1,5 bis 2 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten, warnte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie am Mittwoch. Am Hamburger Fischmarkt sollen die Pegelstände gegen 4 Uhr ihren Höchststand erreichen. Dazu weht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes DWD ein westlicher Wind mit starken bis stürmischen Böen, an der Nordsee schweren Sturmböen.

Mit Sturm und Regen geht es auch am Donnerstag weiter: „Es wird immer wieder Regen erwartet, und uns erreichen locker wieder Böen mit Windstärke 8 bis 9, an der Nordsee können sogar 10er-Böen dabei sein“, sagt Wache.

Keine Besserung am Freitag: Dann kommt Tief Egon dazu und mit ihm noch „deutlich mehr Action“, so der Meteorologe. Die kalte Luft bringt zumindest in Süddeutschland kräftige Schneefälle mit sich, die sich jedoch bis in den Hamburger, Lauenburger und Lübecker Raum erstrecken können - „auch wenn der Schwerpunkt eher auf Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern liegt“. Und auch am Freitag lässt der Wind nicht nach: Auf den nordfriesischen Inseln müssen sich die Bewohner wieder auf Sturm mit Windstärke 10 einstellen. Erst zum Wochenende dürfte sich das Wetter beruhigen.

Durch den kräftigen Wind gibt es laut Wache eine gute Durchmischung der Luft, Boden- und Nachtfrost seien in den kommenden Tagen eher nicht zu erwarten. „Uns warten Temperaturen bis 5 Grad, nachts bleiben sie knapp über 0.“ Nur im Hamburger und Lauenburger Raum könnte es einen Tick kühler sein. Autofahrer sollen grundsätzlich vorsichtig unterwegs sein: „Es ist schließlich Winter, da gilt die allgemeine Warnung vor glatten Straßen“, so Wache.

Spannend wird es dann nochmal in der kommenden Woche, wenn Schleswig-Holstein ein Tief aus Russland erreicht: Da könnte Schleswig-Holstein durchaus nochmal Dauerfrost bekommen. Noch sei die Ostsee mit 5 Grad zwar relativ warm, aber wenn sich das Tief länger hält, kühle auch der Küstenbereich schneller aus.

Eine Übersicht über die verschiedenen Windstärken sehen Sie hier:

0 Beaufort - Windstille Es ist kein Wind zu bemerken, die See ist spiegelglatt.

1 Beaufort - leiser Zug 1 Beaufort ist kaum zu bemerken. Rauch treibt leicht ab, Wasser kräuselt sich, Fahnen bleiben aber unbewegt

2 Beaufort - leichte Brise Blätter rascheln, auf See zeigen sich kleine Wellen.

3 Beaufort - schwache Brise Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt.

4 Beaufort - mäßige Brise Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben.

5 Beaufort - frische Brise Größere Zweige und Bäume bewegen sich, der Wind deutlich hörbar.

6 Beaufort - starker Wind Dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen.

7 Beaufort - steifer Wind Bäume schwanken beim beim Gehen merkt man den Widerstand gegen den Wind.

8 Beaufort - stürmischer Wind Schon bei Windstärke 8 kann es im Wald gefährlich werden: Zweige brechen von Bäumen, große Bäume durchgeschüttelt. Auf See kommt es zu hohen Wellenbergen.

9 Beaufort - Sturm Äste brechen und es entstehen oft kleinere Schäden an Häusern: Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht. Windstärke 9 macht sich auf See mit hohen Wellen und Gischt bemerkbar.

10 Beaufort - schwerer Sturm Schon ein schwerer Sturm von Stärke 10 kann hohe Schäden verursachen: Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen. An Häusern können größere Schäden entstehen. Was nicht fest ist, kann vom Sturm erfasst werden: Häufig werden Gartenmöbel weggeweht. Auf See kommt es zu Brechern.

11 Beaufort - orkanartiger Sturm Heftige Böen können schwere Sturmschäden verursachen. In Wäldern können Bäume gefällt werden. In schlimmen Fällen werden Dächer abgedeckt und selbst dicke Mauern werden beschädigt. Vorsicht auch im Straßenverkehr: Autos werden aus der Spur geworfen - Gehen wird nahezu unmöglich gemacht. Stärke 11 kommt fast nur an den Küsten und auf See vor, selten im Landesinneren. Sehr hohe Wellen erschweren die Seefahrt.

12 Beaufort - Orkan An Land können durch Orkane schwerste Sturmschäden und Verwüstungen entstehen. Sie sind aber sehr selten im Landesinneren. Stärke 12 sorgt auf dem Meer für außergewöhnlich schwere See - die Sicht ist durch Gischt nahezu unmöglich.

von Anna Gellner

erstellt am 11.Jan.2017 | 10:59 Uhr