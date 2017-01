Sturm „Axel“ in SH : Sturmflut an der Ostsee: Trave tritt über die Ufer

vergrößern 1 von 2 Foto: Bodo Marks/dpa 1 von 2

Kiel/Flensburg/Lübeck | In Schleswig-Holstein bereiten sich die Behörden am Mittwoch auf die angekündigte Sturmflut an der Ostsee vor. Nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) werden im Laufe des Mittwochs Wasserstände von 1,20 bis 1,50 Meter über Normal erwartet. Auch eine schwere Sturmflut mit Werten über 1,50 Meter ist nach Angaben der Behörde nicht auszuschließen. In den Bereichen Lübeck und Greifswald könnten auch höhere Werte von 1,60 Meter erreicht werden.

Die womöglich schwerste Sturmflut seit mehr als zehn Jahren könnte Strände überspülen und hafennahe Bereiche in Ostseestädten unter Wasser setzen. Zuletzt wurden solche Pegelstände bei einer Ostsee-Sturmflut im November 2006 gemessen. An der Nordseeküste wurde die Sturmflutwarnung am Mittwoch aufgehoben.

Wie ist die Lage aktuell?

Bis zum Nachmittag war die Lage noch entspannt. Die Küstenregionen haben Vorbereitungen gegen die anrollenden Wassermassen getroffen.

> Schleswig-Holstein

In Lübeck ist die Trave am Nachmittag bereits an einigen Stellen über die Ufer getreten. Anwohner befestigten Holzplatten vor den Hauseingängen.

Bei steigenden Pegelständen sollten in Lübeck Autos von Parkplätzen an der Untertrave weggefahren werden. Bei deutlich über einem Meter drohten Keller vollzulaufen. „Die Menschen kennen das; alle paar Jahre schwappt Wasser in die Keller hinein“, sagte Lutz Hebel vom Leitungsdienst der Feuerwehr.

In Flensburg könnten bei 1,50 Meter ebenfalls Parkplätze in Wassernähe überspült werden. Bei solch hohem Wasserstand könnte auch die Promenade am Förde-Ufer nass werden. Richtig problematisch auch für die Innenstadt würde es erst ab zwei Metern, sagt Stadtsprecher Clemens Teschendorf. „Die Anwohner wissen, wie sie zu handeln haben.“ Auch die Behörden und Helfer seien für den Fall der Fälle gewappnet. Die Pegelstandsvorhersage des BSH rechnet für die Förde mit einem maximalen Wasserstand von rund 6,20 Meter.

In Kappeln bleibt Gemeindewehrführer Dirk Schadewaldt gelassen: „Wir haben dafür gesorgt, dass uns im Notfall Sand und Folien zur Verfügung stehen.“ Auch besteht die Möglichkeit, aus dem Florianhaus Mehlby dann eine Amtswehrführungsstelle zu machen, von wo aus bei Bedarf mehrere Wehren und Einsätze koordiniert werden können. Explizit vorgewarnt hat Schadewaldt seine Leute derweil nicht. „Wir müssen sowieso immer bereit sein“, sagte er. Ähnlich unaufgeregt betrachtete Strandbetreiber Theo Kalmar die Situation. „Ja, die Ostsee hat einen guten Wasserstand, aber noch ist es überhaupt nicht dramatisch“, sagte er. „Ich bin entspannt.“ Der stellvertretende Amtswehrführer der „Geltinger Bucht“, Hartmut Christophersen, sagte derweil genauso wie Schadewaldt: „Wir stehen Gewehr bei Fuß.“ . Die Stöpe, eine hauptsächlich aus Aluminium bestehende Verschlussklappe, von Falshöft sei zudem geschlossen worden, der Geltinger Durchlass Grahlenstein sei „dicht“. Die Wehren haben alle Bereiche, in denen das Meer aufs Land überzuschwappen drohe, fest im Auge. Und dazu gehören insbesondere die Kai-Anlagen von Gelting-Mole und in der Gemeinde Maasholm. Und Nils Kobarg, Leiter der Integrierten Station in Falshöft, sagte am Mittwoch: „Menschen und Tiere sind nicht in Gefahr.“ Selbst wenn das Hochwasser mehr als 1,50 Meter über Normal Null ansteige, sei die Geltinger Birk mit ihren Wildpferden und Galloways sicher und geschützt. Denn der Sanddeich, der die Niederungen vor Überflutungen bewahrt, ist drei Meter hoch.

Eher geringe Auswirkungen zeichneten sich für Kiel ab, wo bei 1,50 Meter die Kiellinie am Förde-Ufer Wasser abbekommen könnte.

> Mecklenburg-Vorpommern

Auf den Inseln Rügen und Usedom nagten die Wellen bei Wasserständen von einem Meter über Normal bereits am Nachmittag an den Stränden. In Binz erreichte das Wasser den Dünenfuß. Strandbudenbesitzer auf Usedom und Rügen hatten ihre Utensilien von den Stränden geräumt. In Greifswald wurde am Mittag das Sperrwerk geschlossen, um die Innenstadt vor dem Hochwasser zu schützen. „Wir sind gut vorbereitet“, sagte der Leiter des zuständigen Staatlichen Amtes für Umwelt und Landwirtschaft, Matthias Wolters. In Stralsund könnte das Wasser auf die Hafeninsel schwappen. Das Hafenamt und eine Bäckerei wurden mit Spundwänden gesichert. Das etwas höher auf der Hafeninsel gelegene Ozeaneum verzichtete bislang auf zusätzlichen Schutz. In Wismar wurden vorhandene Sandsackwälle um eine Lage erhöht. Am Ende des Überseehafens sei ein Kai noch nicht hochwassergesichert, sagte Hafenkapitän Harald Forst. „Dort könnte Wasser überschwappen.“ Zehntausende Sandsäcke, zum Teil noch unbefüllt, lagen auf der Insel Poel und in Rostock zum Schutz von Deichen und anderen Anlagen bereit. In Warnemünde sicherte ein Gaststättenbesitzer sein Restaurant am Alten Strom mit Sandsäcken. Ein Video aus Warnemünde zeigt die aufgewühlte Ostsee.

In Heiligendamm wird die Promenade geschützt:

Warum könnte es kritisch werden?

Ursache sind Tief „Axel“ und der derzeit generell hohe Füllungsgrad der Ostsee von etwa 30 bis 40 Zentimeter über Normal. Das Tief, das von Skandinavien über die zentrale Ostsee nach Russland zieht, schiebe von der zentralen Ostsee einen „Wasserberg“ an die südliche Ostseeküste. Besonders betroffen könnten die größeren Buchten sein, aus denen das Wasser nicht abfließen könne. Nach Angaben des BSH der Greifswalder Bodden, die Wismarbucht, Warnemünde oder auch die Flensburger Förde, weil dort das Wasser nicht ablaufen kann.

Für die Nord- und Ostsee gelten unterschiedliche Sturmflutkategorien. Die Tabelle zeigt welche:

Nordsee Wasserhöhe Sturmflut 1,5 bis 2,5 Meter über mittlerem Hochwasser (MHW) Schwere Sturmflut 2,5 bis 3,5 Meter über MHW Sehr schwere Sturmflut Mehr als 3,5 Meter über MHW Ostsee Sturmflut 1 bis 1,25 Meter über mittlerem Wasserstand Mittlere Sturmflut 1,25 bis 1,5 Meter über mittlerem Wasserstand Schwere Sturmflut 1,5 bis 2 Meter über mittlerem Wasserstand Sehr schwere Sturmflut Mehr als 2 Meter über mittlerem Wasserstand

Hintergrund: Sturmhochwasser und Sturmfluten Anders als in der Nordsee gibt es in der Ostsee keine großen Gezeiten mit Flut und Ebbe. Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) treten in der Ostsee nur kleine Restgezeiten als Auswirkung der Nordsee auf, die von Westen nach Osten abnehmen und in Flensburg etwa 25 Zentimeter und in Koserow (Usedom) nur etwa drei Zentimeter betragen. Eine Sturmflut ist streng genommen an der Ostseeküste ein Sturmhochwasser. Dennoch bürgerte sich im 19. Jahrhundert mit der verheerenden „Sturmflut von 1872“ der Begriff auch für die Ostsee ein. Mit Wasserständen von etwa drei Meter über Normal „überflutete“ die Ostsee ganze Landstriche zwischen Dänemark und Pommern. An der südwestlichen Ostseeküste starben 273 Menschen. Nach der deutschen Teilung wurde in Schleswig-Holstein der Begriff Sturmflut für die Ostsee weiterverwandt, während in der DDR Wasserstände mit mehr als einen Meter über Normal als Sturmhochwasser galten. Mit der Wiedervereinigung setzte sich die historische Bezeichnung auch wieder im Ostteil Deutschlands durch. Die Behörden sprechen einheitlich von Ostsee-Sturmfluten.

Chronologie

Ähnlich schwere Sturmfluten hatten die deutsche Ostseeküste nach Angaben des BSH am 21. Februar 2002 und am 1. November 2006 erreicht. Damals stieg das Wasser beispielsweise in Warnemünde auf 1,58 Meter (2002) und 1,62 Meter (2006) über Normal. In Koserow auf der Insel Usedom wurden Höchststände von 1,71 Meter (2002) und 1,54 Meter (2006) über Normal erreicht. Die Sturmflut von 2002 hatte beispielsweise Seebrücken auf Usedom und Rügen beschädigt und an Küstenschutzanlagen Schäden in Millionenhöhe verursacht.

Wieviel Wasser bis Donnerstag tatsächlich an die südliche Ostseeküste gedrückt wird, werde davon abhängig sein, wie schnell das Tief von Skandinavien über die zentrale Ostsee nach Russland ziehe, sagte Perlet. Die Vorhersagen würden regelmäßig aktualisiert. Das Tief wird nordöstlich über Mecklenburg-Vorpommern ziehen. Der Wind mit Sturmböen drehe dabei von Südwest über Nordwest auf Nordnordost, sagte der Meteorologe Stefan Kreibohm des Wetterdienstes Meteomedia. Diese Drehung des Windes führe zum sogenannten „Badewanneneffekt“. Das Wasser werde erst von den Küsten weggedrückt und schwappe mit dem Drehen des Windes wieder in voller Wucht an die Küsten zurück.

