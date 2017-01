Sturmflutwarnung : Sturm „Axel“: Wenig Schäden, seltenes Phänomen in Lauenburg

vergrößern 1 von 5 Foto: Pierre Boom 1 von 5









Kiel/Flensburg | Während an der Ostsee noch auf die Sturmflut gewartet wird, hat die Nordseeküste bereits das Schlimmste hinter sich. Trotz eindrucksvoller Bilder hat das Sturmtief „Axel“ in Hamburg und an der schleswig-holsteinische Nordseeküste den Einsatzkräften weniger Arbeit bereitet als befürchtet.

In Schleswig-Holstein gab es Verspätungen im morgendlichen Berufsverkehr der Bahn. Auf der Strecke zwischen Kiel und Hamburg war wegen umgestürzter Bäume nur ein Gleis befahrbar, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Das Unwetter verursachte aber weniger Feuerwehreinsätze als erwartet. „Dafür, dass es so gepustet hat, war die Nacht sehr ruhig“, sagte ein Sprecher am Mittwoch.

Auch umgestürzte Bäume auf der Strecke Hamburg-Westerland (Sylt) bei Itzehoe und Niebüll wurden demnach zügig am frühen Morgen beseitigt.

Aus dem Hafen von Dagebüll konnte am Morgen eine Fähre nicht auslaufen. Ansonsten verschoben sich nach Angaben der Wyker Dampfschiffs-Reederei lediglich die Abfahrtszeiten von und zu den Inseln und Halligen im Wattenmeer. Am Mittag hieß es wieder: „Freie Fahrt. Alle Fähren fahren planmäßig.“

Impressionen vom Fähranleger aus Dagebüll am frühen Mittwochmorgen:

Auf Sylt beseitigt die Feuerwehr die Schäden der Nacht. Direkt vor der Tür der Sylter Rundschau in Westerland entfernte die Feuerwehr lockere Dachziegel auf einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Friedrichstraße/Ecke Andreas-Dirks-Straße.

In Lauenburg bließ „Alex“ am Mittwoch das Wasser der Nordsee so stark in die Elbe, dass die Pegel bis über Lauenburg hinaus deutlich anstiegen. In Geestacht lief das Wasser gegen 10 Uhr quasi rückwärts das Stauwehr rauf. Ein extrem seltenes Phänomen. „Unserem Bauwerk macht das aber nichts aus, es ist ja auch für Sturmfluten ausgelegt“, berichtete Bettina Kalytta, die Leiterin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) in Lauenburg. Eigentlich fällt der Fluss hier aufgestaut etwa drei Meter ab. Auch im Unteren Schleusenkanal schwappte das Wasser an den neuen Deich, im Hafen wurde nur knapp nicht die Fläche vor den Sitzterrassen überschwemmt. Normal liegt der Pegelwert am Geesthachter Freizeitbad bei 4,10 Metern, Miitwochmorgen waren es in der Spitze mehr als 4,70 Meter.

Der Pegel in Hohnstorf stieg von den üblichen 4,50 Metern auf gut 5,10 Meter an. „Das waren aber nur kurzzeitige Höchstwerte bis zur nächsten Ebbe, die für einen besseren Wasserabfluss sorgte“, so Bettina Kalytta. Trotzdem sind die bis nach Lauenburg reichenden Auswirkungen interessant, denn bei der Planung des Hochwasserschutzes für die Lauenburger Altstadt hatte das Land bisher immer argumentiert, es gäbe keinen Sturmfluteinfluss bis Lauenburg. Hätte es parallel auch ein Hochwasser aus der Oberelbe gegeben, wären die Folgen deutlich dramatischer als sonst schon gewesen.

Vielerorts stürzten Bäume um:

Die Lage in Hamburg

In Hamburg lag das Morgenhochwasser am Fischmarkt St. Pauli 2,10 Meter über dem mittleren Hochwasser und galt damit als Sturmflut. Die meisten Fluttore blieben aber offen, wie die Polizei mitteilte. Am Fischmarkt fuhren Autos und Busse durch das kniehoch auf der Straße stehende Wasser. Die Tore der historischen Fischauktionshalle blieben ebenfalls offen, damit das Wasser wieder ablaufen konnte.

Die Feuerwehr rückte zu 20 wetterbedingten Einsätzen aus, um vollgelaufene Keller und überspülte Straßen abzupumpen oder umgestürzte Bäume wegzuräumen. Verletzte habe es nicht geben, sagte ein Sprecher. Durch Bäume auf Gleisen verspäteten sich am Vormittag Züge auf der Strecke Schwerin-Hamburg. Der Fährverkehr an der Elbe zwischen Glückstadt und Wischhafen lief von morgens an wieder regulär.

„Axel“ hatte bereits am Dienstagnachmittag erste Schäden im Land angerichtet. Ein rund 20 Meter hoher Baum fiel bei Flensburg auf die B200. Polizei, Feuerwehr und Straßenmeisterei mussten ausrücken, um die Straße wieder für den Verkehr freizumachen. Durch den umstürzenden Baum wurde niemand verletzt. Ein dänischer Autofahrer konnte gerade noch rechtzeitig vor dem Hindernis auf der Fahrbahn bremsen.

Der Baum war zwischen den Abfahrten Wassersleben und der Ausfahrt Klues in Fahrtrichtung Süden durch eine Sturmböe umgeweht worden. Die Polizei musste Teile der B200 für die Räumung der Fahrbahn sperren, Einsatzkräfte der Flensburger Berufsfeuerwehr und der Straßenmeisterei rückten mit Motorsägen an, um den Baum zu zerkleinern und das Hindernis zu beseitigen.

„Axel“ wirbelt auch die Fahrpläne der Schifffahrt in Norddeutschland durcheinander. Wegen des Wetters ist Helgoland am Mittwoch vom Festland abgeschnitten: Die Reederei Cassen Eils in Cuxhaven strich die Fahrten von und zu Deutschlands einziger Hochseeinsel. Für das Wattenmeer kündigte die Wyker Dampfschiffs-Reederei an, das es bei den Fährverbindungen am Mittwoch zu Verzögerungen kommen könne.

Sturm trifft auch die Mittelgebirge

In den Mittelgebirgen und im Bayerischen Wald schneite es zum Teil heftig. Durch den starken Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 Stundenkilometern gebe es mancherorts gefährliche Schneeverwehungen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Auf dem Brocken im Harz und in weiteren Höhenlagen habe es auch orkanartige Böen gegeben. Im Straßen- und Bahnverkehr blieb es aber zunächst weitgehend ruhig.

Auf den Berggipfeln rechnen die Meteorologen weiter mit orkanartigen Sturmböen. Autofahrer müssen sich in mehreren Bundesländern auf Beeinträchtigungen einstellen.

Im Gebirge wird durch die arktische Luft vom Nordmeer Schnee erwartet. In Nordwestlagen der Mittelgebirge könnte es bis zu 30 Zentimeter Neuschnee geben, sonst zwischen 10 und 20 Zentimeter. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes rechnen dadurch auch mit Behinderungen im Straßenverkehr, selbst wenn die Schneefallgrenze am Mittwoch bei 400 Metern liegen soll. Der starke Wind in den Höhenlagen dürfte nämlich auch weiterhin für Schneeverwehungen sorgen, die Auswirkungen auf die Straßenverhältnisse haben können.

(mit dpa)

von Julia Nieß/Karsten Sörensen/Timo Jann

erstellt am 04.Jan.2017 | 13:28 Uhr