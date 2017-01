Tief „Axel“ in SH : Netz-Fotos: So schön kann Sturmflut sein

Egal, wie stürmisch und nass es war: In der Nacht zu Donnerstag hat es viele Schleswig-Holsteiner raus auf die Straßen gezogen. Sie wollten die schwerste Sturmflut seit zehn Jahren mit eigenen Augen sehen. Inzwischen fließt das Wasser langsam wieder ab, geblieben sind zahlreiche Bilder bei Instagram. Eine Übersicht.

Lübeck

Landunter in Lübeck an der Obertrave und in Travemünde. Die „Passat“ hatte mehr Platz als gewöhnlich. Der Priwall verwandelte sich von einer Halbinsel in eine Insel.

Dry up after the storm #travemuende #luebeckerbucht #luebeck #storm #ostsee #ostseeküste #water #heimat Danke an @marcostolt für das Foto Ein von Jonathan K. (@monte_kiko) gepostetes Foto am 5. Jan 2017 um 0:53 Uhr

Heiligenhafen

In Heiligenhafen hatte die letzte schwere Sturmflut 2006 besonders stark gewütet. Nun bewährten sich das seitdem aufgebaute Hochwasserschutzsystem. Allerdings schneite es und als der Schnee konnte das Schmelzwasser nur langsam ablaufen.

Kleiner Schneesturm @beachmotels #heiligenhafen #holyharbour #ostsee Ein von Patrick (@patpi92) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 12:47 Uhr

Hohwacht

Die „Hohwachter Flunder“ lädt bei schönem Wetter zum Sonnenbaden ein. Daran war Mittwochnacht nicht zu denken.

Flensburg

Leichte Wogen im Scheinwerferlicht: Bis zu 50 Zentimeter hoch stand das Wasser in Flensburg an der Schiffbrücke.

#flensburg#hochwasser#sturmflut#ostsee#förde Ein von Wolle (@xflensburger) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 17:48 Uhr

#Sturmflut in #Flensburg #landunter #hochwasser #ostsee #2017gehtjagutlos #förde #fördebrücke Ein von Philipp Di. (@p_dpms) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 16:14 Uhr

Kiel

An der Kiellinie peitschten die Wellen gegen die Kaikante.

#sturmflut #kielerförde #flood #oversvømmelse #kurstrand #heikendorf Ein von Ronald Kackebart (@ronaldkackebart) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 23:40 Uhr

#sturmflut #kielerförde #flood #oversvømmelse Ein von Ronald Kackebart (@ronaldkackebart) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 23:39 Uhr

#ostsee #Kiel #einbischenwind Ein von Jennifer Schleuß (@jennylee_93) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 13:05 Uhr

Sturmflut #nordisch #kielliebe #kielsailingcity #sturmflut #packdiegummistiefelaus #naturesbeauty #igerskiel #instakiel #followme Ein von Annabel Mu (@annerbeaux) gepostetes Video am 4. Jan 2017 um 15:29 Uhr

#sturm #wasser #sturmisterstwenndieschafekeinelockenmehrhaben #ostsee #kiel #kiellinie Ein von Miri ❤ (@miri_fruehlingskind91) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 13:45 Uhr

Wedel

Auch an der Elbe in Wedel waren Wege überflutet:

von Christina Norden

erstellt am 05.Jan.2017 | 10:26 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen