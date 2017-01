Nur ein Sommerland

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Schleswig-Holstein ist der touristische Bademeister in Deutschland. Auf kein anderes Bundesland entfallen so viele Urlaube, für die Faulenzen am Strand und Eintauchen ins kühle Nass der Hauptantrieb sind. 49 Prozent davon gehen in den „echten Norden“. Der Zweitplatzierte Mecklenburg-Vorpommern fährt davon 46 Prozent ein, Niedersachsen 34 Prozent. Kehrseite der Medaille: Nirgends ist das Geschäft mit der Erholung so stark saisonal wie in Schleswig-Holstein – und deshalb für Wertschöpfung und Beschäftigung zeitlich begrenzt.

Das sind zwei Beispiele von vielen, mit denen ein Expertenteam der Fachhochschule Westküste in Heide Schleswig-Holsteins Position im touristischen Wettbewerb ausleuchtet. Sie sind Teil des soeben erschienenen „Tourismusatlas’ Deutschland“. Seit der Jahrtausendwende hat es bundesweit kein Fachbuch mit einer annähernd so hohen Datenfülle gegeben. 19 Experten vom Institut für Management und Tourismus der FH widmen sich in dem Werk aus dem Wissenschaftsverlag UVK Medien auf 160 Seiten der ganzen Bandbreite der Urlaubs-Branche.

Aus den Ergebnissen lassen sich auch tourismuspolitische Schlussfolgerungen ziehen: zum Beispiel, wie dringlich Schleswig-Holsteins neue Strategie ist, ein Ziel für Ganzjahres-Tourismus zu werden. Der Nachholbedarf ist hier größer als überall sonst in Deutschland, soll der Wirtschaftszweig Tourismus nicht so eindimensional an den Sommermonaten hängen. Der Atlas misst die Saisonalität mit einer Rechengröße, die Verteilung der Übernachtungen übers Jahr betrachtet. Die Skala schwankt zwischen null (alle Übernachtungen gleich übers Jahr verteilt) und eins (alle Übernachtungen finden theoretisch in einem einzigen Monat statt). Schleswig-Holstein erreicht mit 0,35 noch knapp vor Mecklenburg-Vorpommern den höchsten Wert aller Bundesländer. Die Nächstplatzierten Brandenburg (0,24) und Niedersachsen (0,22) folgen erst mit großem Abstand.

Von einer „Problemzone Küste“ spricht Bernd Eisenstein, Atlas-Projektleiter und Professor für Tourismusforschung in Heide, mit Blick auf diese starke Abhängigkeit von nur einer Jahreszeit. Allerdings liefert er auch einen Hoffnungsschimmer: Der Atlas weist nach, dass es früher noch schlechter aussah. Vor 20 Jahren lag der Wert der Saisonalität in Schleswig-Holsteins mit 0,4 doppelt so hoch. „Also trägt das Bemühen, auch über das Küsten-Sommererlebnis hinaus Reiseanlässe zu schaffen, durchaus schon Früchte“, bilanziert Eisenstein. „Es lohnt sich, da weiterzumachen.“

Grundsätzlich bescheinigt die neue Veröffentlichung Schleswig-Holstein eine hervorragende Ausgangsbasis, um bei Feriengästen zu punkten. Bei den Sympathie-Werten deutscher Reiseziele liegt die Nordsee auf Platz 1, die Ostsee auf Platz zwei. Das bedeutet, dass 84 Prozent der Bundesbürger eine positive Grundeinstellung zur Nord- und 81 Prozent zur Ostsee haben, wenn sie an Feriengebiete denken. Nicht ganz so glänzend schneidet Schleswig-Holstein bei ausgeprägten Natururlaubern ab. Hier steht das Land zwischen den Meeren erst auf einem vierten Platz nach Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bayern. Besser als Schleswig-Holstein schlägt sich Haupt-Rivale Mecklenburg-Vorpommern auch beim Thema Wellness: Dort nutzen zwölf Prozent der Gäste derartige Angebote – ein doppelt so hoher Anteil wie im „echten Norden“.

Daraus, dass der östliche Nachbar nicht ganz so stark wie Schleswig-Holstein am sommerlichen Strandurlaub hängt, resümiert Eisenstein: In Mecklenburg-Vorpommern sei es besser gelungen, auch das Binnenland touristisch zu erschließen. So schafft das Nachbarland trotz geringeren Anteils an den Badereisen der Deutschen höhere Übernachtungszahlen. Unter anderem sieht der Wissenschaftler die Mecklenburgische Seenplatte in einer anderen Gewichtsklasse als die Holsteinische Schweiz. Wollte man den Konkurrenten nachahmen, gibt Eisenstein zu bedenken: Der Wettbewerb zwischen den verschiedenen deutschen Binnenland-Regionen sei ein besonders schwieriges Feld. „Denn im Binnenland ist es besonders schwierig, sich von anderen Anbietern zu unterscheiden.“

Ungeachtet des aktuellen Hotel-Baubooms in Schleswig-Holstein unterstreicht der Tourismus-Atlas die Bedeutung anderer Unterkünfte. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind die einzigen Länder, in denen weniger als die Hälfte aller Übernachtungen in Hotels stattfindet. In Schleswig-Holstein stehen Ferienwohnungen und -häuser ganz vorne. 164 000 Betten gibt es hierzulande in diesem Segment. Nur im viel größeren Bayern sind es mit 202 000 noch mehr. Aufgeschlüsselt nach Reisegebieten, ist die Bedeutung von Ferienwohnungen und -häusern nirgends so groß wie an der schleswig-holsteinischen Nordsee: Sie machen dort 72 Prozent aller touristischen Betriebe aus. Eisenstein hebt einen positiven Effekt hervor: „Weil sich Ferienwohnungen auf sehr viele, oft kleine Anbieter verteilen, profitiert die einheimische Bevölkerung dadurch in besonderem Maße wirtschaftlich direkt am Tourismus“. „Um die Wettbewerbsfähigkeit eines Zielgebiets zu stärken, ist es dennoch wichtig, die Hotelschiene zu bedienen“.

Deutlich wird im Atlas der Knackpunkt Erreichbarkeit bei einem Urlaub an der Westküste. Außer dem Landkreis Vorpommern-Rügen ist Nordfriesland das einzige aller deutschen Küstenziele, wo die Fahrtzeit zur nächsten Autobahnauffahrt durchschnittlich länger als 30 Minuten dauert. Selbst in ganz Deutschland trifft das nur auf ein Dutzend Kreise zu. „Die Ansprüche bei der Anfahrt werden höher, viele sehen die Reisezeit heute als ein Investment“, mahnt Eisenstein. Er befürchtet: „Für viele, die eigentlich an der Westküste interessiert sind, wird die schwierige Erreichbarkeit ein Cancel-Kriterium bleiben.“

von Frank Jung

erstellt am 30.Jan.2017 | 11:07 Uhr