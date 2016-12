Burg : Mercedes-Fahrer fährt auf Hyundai auf - zwei Verletzte

1 von 1 Foto: Karsten Schröder 1 von 1

Burg | Um kurz nach 21 Uhr hat es am Sonntagabend in Burg (Kreis Dithmarschen) in der Buchholzer Strasse einen Verkehrsunfall gegeben. Dabei prallte allem Anschein nach ein aus Richtung Buchholz kommender silberfarbener Mercedes, besetzt mit einem Mann (53) und einer Frau (50), auf einen parkenden schwarzen Hyundai.

Der Hyundai wurde nach vorne weggeschleudert, verließ dabei die Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Der Mercedes stand beim Eintreffen der Burger Pflichtfeuerwehr sowie von Polizei und zwei Rettungswagen etwa 15 Meter weit im Königsweg. Die beiden beteiligten Personen kamen leichtverletzt ins Krankenhaus nach Brunsbüttel. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Burgs Pflichtwehr wurde um 21.08 Uhr alarmiert und rückte unter Leitung von Wehrführer Thomas Kusch mit 25 Mann aus. Die Buchholzer Straße wurde bis etwa 22.30 Uhr für die Räumungsarbeiten gesperrt. Wie seitens der Polizei vor Ort zu hören war, ist unklar wer am Steuer des Mercedes saß und somit der Fahrer war.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Karsten Schröder

erstellt am 26.Dez.2016 | 11:13 Uhr